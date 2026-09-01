El papa León XIV recibirá la llave de la ciudad por parte de la Intendencia de Montevideo durante su visita

La Intendencia de Montevideo le entregará la llave de la ciudad al papa León XIV cuando visite el país en el mes de noviembre. Así lo indica una resolución firmada por el intendente Mario Bergara que fue publicada el pasado lunes 24 de agosto.

El texto recuerda que, según la Resolución N.° 3663/18, “la llave de la Ciudad de Montevideo será entregada por el/la Intendente/a de Montevideo a Jefes y Jefas de Estado y/o de Gobierno que visiten la ciudad”.

León XIV visitará el país entre el 6 y el 8 de noviembre de este año. Lo hará como invitado oficial y en su condición de jefe de Estado del Vaticano.

Ese mismo viernes 6 por la tarde, el pontífice tendrá un acto público en la Plaza Independencia con el presidente Yamandú Orsi, según dijeron fuentes de la visita a El País. León XIV recorrerá la Rambla y el tramo final hasta la plaza lo hará por 18 de Julio.

Luego, irá a la catedral en Ciudad Vieja para encontrarse con sacerdotes y obispos.

Tanto esa noche como la del sábado dormirá en la sede de la Nunciatura Apostólica en Bulevar Artigas casi Ponce. Es la embajada del Vaticano en Uruguay y el sitio donde se alojó el papa Juan Pablo II en sus visitas de 1987 y 1988.

Más allá de quedarse ambas noches en Montevideo, durante el día León XIV irá al interior. El sábado volará a Paysandú desde el Aeropuerto de Carrasco. En el departamento sanducero hará una celebración.

Después, volverá a Montevideo e irá a Casavalle. Allí visitará la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe y conocerá la obra social de la Iglesia Católica en el barrio.

Ese mismo sábado también dará un discurso sobre educación en la Universidad Católica del Uruguay (UCU). De noche, encabezará una celebración en el Estadio Centenario.

El domingo volverá al interior. Esta vez viajará por tierra a Florida. Hará una parada en la basílica de la capital departamental para rezarle a la patrona de Uruguay: la Virgen de los Treinta y Tres. Y en el hipódromo municipal Irineo Leguisamo dará otra celebración.

Almorzará con sacerdotes y regresará a Montevideo para volar hacia Buenos Aires y continuar su gira por América Latina.