La desaprobación de Mario Bergara bajó nueve puntos tras mejora en la percepción sobre limpieza en Montevideo

La desaprobación del intendente de Montevideo, Mario Bergara, bajó nueve puntos y la aprobación subió uno, según la última encuesta que Equipos Consultores hizo para la intendencia en el mes de junio.

De todas formas, el saldo del seregnista sigue siendo negativo, y se encuentra en -16, con una aprobación de 27% y una desaprobación del 43%.

El porcentaje de los que no aprueban ni desaprueban creció 11 puntos y llegó a 26%. Los que no contestaron significaron un 4% del total, según el sondeo al que accedió El País.

Asimismo, la visión sobre cómo funciona la comuna mejoró respecto a la medición de abril, pero sigue siendo mala.

La desaprobación pasó de 59% a 51%, la aprobación de 22% a 27% y los que no aprueban ni desaprueban pasaron de 15% a 18%. El no sabe/no contesta siguió en 4%.

Una mejora en la limpieza

Por otro lado, además de la visión general sobre Bergara y la gestión de la comuna, la encuesta mide aspectos específicos. Prácticamente todos mejoraron. Y el punto más débil de las últimas administraciones, la limpieza, no fue la excepción.

En abril, la desaprobación sobre esta área era de 72% y la aprobación de 12%. En esta última medición, esos números pasaron a 61% y 16% respectivamente. Es decir, el saldo varió de -60 a -45.

En el aspecto de "recolección de basura" también hubo una mejora. La aprobación era de 23% y la desaprobación de 66%. En el mes de junio cambió a 28% y a 51% respectivamente. El saldo era de -43 y ahora es de -23.

Entrega de contenedores intradomiciliarios en Carrasco Intendencia de Montevideo

Estos resultados coinciden con una encuesta que mostró el intendente este miércoles en un almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM). El nuevo sistema de recolección de basura tiene una aprobación del 85% en los barrios donde ya funciona.

"La respuesta es abrumadora. Esto nos permite ser optimistas”, dijo Bergara en el Radisson.

El nuevo modelo implica el retiro de contenedores de la vía pública para reemplazarlos con otros intradomiiciliaros, es decir, recipientes que van dentro de cada hogar.

Mejoras en casi todas las áreas

Otro elemento clave de la ciudad recibió una opinión mucho más favorable: el funcionamiento del transporte colectivo.

En abril, los porcentajes de aprobación y desaprobación eran básicamente iguales: de 39% y 38% respectivamente. En junio, la aprobación subió a 49% y la desaprobación bajó a 26%. El saldo subió de 1 a 23.

Respecto a movilidad, hay otros dos aspectos que han mejorado, uno considerablemente, pero que se mantienen con balances negativos.

La reparación de calles tenía un saldo de -14 con una aprobación de 27% y 41%. Ahora el saldo es de -2, con 37% de aprobación y 39% de desaprobación.

Ómnibus de Cutcsa por 18 de Julio frente a la sede de la Intendencia de Montevideo Foto: Fernando Ponzetto

El tránsito, uno de los puntos más bajos en las últimas encuestas junto a limpieza, tuvo una leve mejoría. El saldo era de -44 y ahora es de -39. La aprobación pasó de 17% a 18% y la desaprobación bajó de 61% a 57%.

Todos los otros puntos específicos mejoraron en su balance, con la excepción del relacionamiento de la intendencia con sus funcionarios que sigue en un saldo de 23.

La iluminación del departamento subió de un balance positivo de 18 a uno de 30, el saneamiento de 27 a 35 y el estado de parques, plazas y espacios públicos (que suele ser el aspecto mejor valorado) trepó de 44 a 49.

De todas formas, Bergara sigue teniendo una visión negativa por parte de la ciudadanía, como la que tuvo su antecesor, el que quedó en lugar de Carolina Cosse, Mauricio Zunino.