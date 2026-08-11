Revisión de todas las cámaras, botones de pánico y una auditoría: las medidas tras lo sucedido con el ómnibus 306

Un hecho tan insólito como preocupante, el “secuestro” durante unos 40 minutos de un ómnibus por parte de hinchas de Cerro, demandó que distintos organismos del Estado tomaran medidas.

La Intendencia de Montevideo le solicitó a las empresas de transporte que hagan una revisión de las cámaras que llevan todos los ómnibus a bordo. También planteó que todos los vehículos cuenten con botones de pánico, según dijeron desde la comuna a El País.

En paralelo, Fiscalía está trabajando con Policía en la investigación de lo que sucedió en la mañana del pasado domingo.

Fuentes del ministerio público dijeron a El País que una vez que esté reunida toda la evidencia se determinará la calificación jurídica del delito, por ejemplo, si se tratará como un secuestro, que fue el término que usó el sindicato.

La Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) se reunió este lunes con el ministro del Interior, Carlos Negro, y otros jerarcas policiales. Los trabajadores habían convocado a un paro de 24 horas.

Movilización de Ascot-UCOT frente al Estado Centenario. Foto: Estefanía Leal/El País.

Después de la reunión, el ministerio informó que se habían analizado medidas para mejorar la seguridad de los trabajadores, como botones de pánico y cámaras que tengan respuesta inmediata del Centro de Comando Unificado de la Policía, es decir, el 911.

Pero justamente el chofer del ómnibus había logrado hablar con la Policía mientras manejaba amenazado por los barrabravas. Sin embargo, se cortó la comunicación porque la funcionaria policial decía que no lo escuchaba bien.

A partir de esto, la cartera dijo que se está realizando una auditoría de las comunicaciones del 911.

Por otra parte, el ministerio sugirió que los representantes sindicales estén presentes en las reuniones que se hacen cada semana con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para preparar operativos antes de los partidos.

Más temprano, el presidente Yamandú Orsi había hablado sobre lo sucedido. Dijo que se debe “seguir afinando” la coordinación entre los clubes, la AUF y el Ministerio del Interior.

"En este caso hablamos de un episodio vinculado al fútbol, algo que lamentablemente se ha repetido, aunque no con estas características", declaró el presidente. “Son situaciones que tenemos que evitar”, sostuvo.

Yamandú Orsi, presidente de la República. Foto: Ignacio Sánchez

El relato del chofer

Por su parte, el chofer del ómnibus, Carlos, narró cómo fue su experiencia. Dijo que en la mañana del domingo, en la terminal del Cerro, se subieron unos 50 hinchas de Cerro y le comunicaron lo que iba a pasar.

“Me dicen: ‘Mirá que vamos a ir escoltados por dos motos adelante, tres o cuatro autos atrás. No sube nadie. Va mi compañero atrás con un arma, el de la moto también va armado. Vamos a cruzar los semáforos en rojo, los muchachos te cortan el tránsito y vos seguís. No sube nadie’”, contó según consignó Subrayado.

Ómnibus con pancarta que dice "Sin seguridad no hay transporte" durante la manifestación de Ascot-UCOT ante el Estadio Centenario por el "secuestro", por parte de hinchas de Cerro, de un ómnibus Estefanía Leal

Había seis o siete pasajeros que no estaban relacionados con los hinchas. Fueron bajando en sus respectivas paradas y no sufrieron daños.

Carlos pudo avisar a la empresa que estaba en una situación complicada. UCOT llamó al 911 y la Policía se contactó con el chofer. Pero no recibió ayuda. “Una muchacha (la funcionaria policial) me dice: ‘no te escucho’. Yo le digo: ‘discúlpeme pero no le puedo hablar más alto’. Ahí me cortan el teléfono. En ningún momento me volvieron a llamar, ni mandaron ningún patrullero. Cero respuestas”, lamentó el hombre.

“Uno de los hechos más graves”

El senador nacionalista Javier García presentó un pedido de informes en la cámara alta para conocer detalladamente cómo fue la actuación de la Policía.

García opinó que lo sucedido el domingo fue “uno de los hechos más graves que se conozca en Uruguay en materia de inseguridad”.

Javier García durante el Congreso de Alianza País. Foto: Lista 40.

“Cuando se llega al límite de secuestrar a un ómnibus a punta de pistola por una barra brava es porque existe impunidad y la seguridad de poder hacer lo que se quiere sin ser pasibles de la represión policial imprescindible”, manifestó el senador.

“Lo grave es que esto se hizo a la luz del día. Durante un buen rato se atravesó la ciudad y decenas de cámaras. La policía no actuó. Esto pudo haber terminado con una tragedia”, dijo García.