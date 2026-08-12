“Nos genera ilusión": Bergara celebró la aprobación de 85% del nuevo sistema de contenedores

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, presentó una encuesta que dice que el nuevo sistema de limpieza tiene una aprobación del 85% en los barrios donde ya está funcionando.

“La respuesta es abrumadora. Esto nos permite ser optimistas”, dijo el intendente este miércoles en un almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM).

“La gente está satisfecha del cambio que se está haciendo. Por eso seguir avanzando en esta política es lo que nos permite ver con mucha expectativa el futuro en los próximos tiempos”, continuó.

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, este miércoles durante su discurso en el almuerzo de ADM Foto: Leonardo Mainé

La medición a la que se refirió Bergara fue hecha por Equipos Consultores, que realiza periódicamente encuestas generales para la Intendencia de Montevideo.

En este caso se trató específicamente de una medición para los barrios (como Cerro, La Teja, Capurro, Prado Norte, Carrasco, etc.) donde en algunas zonas ya está funcionando el modelo de contenedores intradomiciliarios.

La intención de la comuna es extender este sistema, y el de contenedores intraprediales (que van dentro de cooperativas y complejos de vivienda) a 500 mil hogares y ya tiene definido cuáles serán los próximos barrios, como informó días atrás El País. Para el momento en que se realizó la encuesta, había 40 mil hogares bajo este programa.

Los resultados de la encuesta

Ante la consulta de qué tan satisfecha está con el nuevo sistema, un 56% de la gente respondió que está “muy satisfecha” y un 29% que “bastante”. En la opinión contraria aparece un 3% que se manifiesta “bastante” insatisfecho y otro 3% “muy insatisfecho”.

Un 8% no está satisfecho ni insatisfecho y un 1% no contestó, informa también la encuesta a la que accedió El País.

En su discurso en el Radisson, Bergara destacó también la opinión de los vecinos sobre la mejora respecto al sistema anterior (los contenedores en la calle).

El 90% de los encuestados dijo que se había mejorado y solo el 6% que se había empeorado.

“Nos genera ilusión, que los vecinos nos estén trasladando que este cambio de sistema, que va a ser una transformación estructural en todo el departamento, es parte de la solución de la principal preocupación de los montevideanos y las montevideanas”, dijo el intendente.

La encuesta mide muchos otros factores del nuevo sistema, que también dan resultados favorables respecto al cambio integral que encabeza el director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou.

¿Problemas con el nuevo sistema?

Los contenedores pasan a vaciarse en general dos veces por semana. Teniendo en cuenta esto, la encuesta preguntó si la capacidad de estos recipientes es suficiente. El 88% opina que sí y el 11% que no.

Luego, respecto a la rutina de tener que sacar el contenedor esos días, un 73% dice que le resulta fácil, un 9% difícil y un 17% más o menos.

Justamente a los que no les resulta fácil esta acción, se le consultó cuál era la principal dificultad. El 10% dijo que los horarios de paso del camión no le quedan cómodos y el 9% que no siempre hay alguien en la casa a esa hora. Un 3% dijo tener “otra” dificultad, un 2% que la distancia entre la puerta de su casa y el punto de recolección es “larga”, un 1% que el contenedor es pesado o difícil de mover y un 1% aludió a razones de salud o movilidad.

Entrega de contenedores en Malvín. Foto: IMM.

Sobre la regularidad de la recolección por parte de la intendencia, un 92% dice que es buena, un 2% que es irregular y otro 2% que es muy irregular.

Pero dentro de los que la aprueban, hay diferencias dependiendo de la zona. En el oeste y en el norte, un 78-79% dice que la intendencia pasa siempre en los días y horarios previstos, pero en el centro y este solo el 62% comparte esa opinión y aparece un porcentaje más alto de quienes dicen que pasa adecuadamente “la mayoría” de las veces.

Reciclar y compostar

En algunos barrios, no solo se repartieron contenedores para residuos mezclados en cada hogar, sino también contenedores para reciclables.

La encuesta consultó a los vecinos sobre si separan los residuos y en las respuestas hay diferencias al compararse las zonas del departamento.

En el centro y este, el 92% dice que separa los residuos siempre o la mayoría de las veces, en el norte ese porcentaje baja a 68% y desciende a 61%.

Entrega de contenedores en municipio G, 30 de diciembre de 2025 Intendencia de Montevideo

Por otro lado, voluntariamente los vecinos pueden llevarse una compostera. El 46% se la llevó y dice que la usa, el 13% que la tiene pero que no la usa, el 9% que le interesaría contar con una y un 29% que no le interesa.

La encuesta se hizo entre el 20 y el 29 de julio a través de un formulario web que envió la intendencia. El análisis se hizo en base a 2732 casos.