Convocan a Mario Bergara a Junta de Montevideo para informar sobre operativos contra las picadas clandestinas

La Junta Departamental de Montevideo aprobó por unanimidad convocar en régimen de comisión general al intendente Mario Bergara a los efectos de que informe al cuerpo sobre los operativos de prevención, fiscalización y control desarrollados por la Intendencia de Montevideo en la vía pública para combatir las picadas clandestinas, tras la muerte de un niño de 12 años y varias personas heridas en Parque Rodó.

Por otro lado, la junta expresó que se pretende que Bergara informe "sobre la coordinación existente entre la comuna y el Ministerio del Interior para prevenir este tipo de actividades ilegales".

El intendente o quien lo represente para esta instancia (Departamento de Movilidad, División Tránsito, Centro de Gestión de Movilidad, Servicio de Convivencia Departamental de la Prosecretaría General) también deberá "responder específicamente sobre los operativos previstos para la noche del 24 de julio, donde ocurrieron graves hechos que tuvieron como consecuencia el asesinato de un niño de 12 años y varias personas heridas".

Asimismo, la junta señaló que "se le preguntará sobre los recursos humanos y materiales destinados, las actuaciones realizadas y las medidas que se adoptarán desde la IMM para evitar la reiteración de hechos de esta naturaleza".

La moción fue presentada por parte del edil nacionalista Gonzalo Gómez, quien será el convocante durante la sesión extraordinaria.

La Jefatura de Policía de Montevideo informó que se intensificaron las actuaciones para el control de picadas en la madrugada del jueves. En la zona del Parque Rodó se identificó a 25 personas y se controló a 14 vehículos.

El despliegue continuará este viernes y el sábado en distintos puntos de la capital "con acciones dirigidas a prevenir desórdenes, el orden público y la normal circulación". Las tareas comprenden patrullaje preventivo, observación, fiscalización vehicular y control de personas y vehículos.

Operativo policial por picadas en Parque Rodó. Foto: Jefatura de Policía de Montevideo.

Nueva normativa

Días atrás, la Junta Departamental aprobó un nuevo decreto para combatir las picadas. El gran cambio que propone es que los vehículos incautados permanecerán 90 días en depósitos de la comuna.

Para retirarlos, además, sus dueños deberán regularizar la situación de sus autos o motos y pagar todo lo que deban al gobierno departamental.

Hoy en día, cuando a alguien se le quita un vehículo por participar en picadas, puede ir a los tres días y, si tiene deudas, realizar un convenio de pago, abonar la primera cuota y llevárselo. Ahora, los convenios no se aceptarán.

El director de Movilidad, Germán Benítez, había explicado a El País que el cambio de la normativa es "una medida para mejorar la eficacia de la fiscalización, para que una vez que sacaste una moto de la calle no aparezca de vuelta a las 72 horas".

Asimismo, el jerarca había destacado que se había mejorado "muchísimo" la coordinación con la Policía.

El intendente Mario Bergara y el director de Movilidad, Germán Benítez, en la Junta Departamental para hablar sobre la reforma del transporte metropolitano Ignacio Sánchez

Lo que dijo Bergara

A propósito del homicidio del niño, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, había señalado que el problema no fue "la picada en sí", sino "un conflicto entre clanes familiares".

Como informó El País, la hipótesis principal es que el niño fue asesinado como represalia por el quíntuple homicidio sucedido semanas atrás en el barrio El Monarca.

Para los investigadores, se trató de una venganza “hijo por hijo”. En aquella instancia, habían matado a tres hijos de un integrante de Los Suárez. Ahora, el niño que murió pertenece a la familia de Los Puglia, aliada con Los Albín, enfrentada históricamente a Los Suárez.

Más allá de que se trató de un nuevo episodio de violencia entre clanes, el caso puso el foco en el escenario en el que sucedió: las picadas.

El intendente reconoció que ese día no se había desplegado un operativo en el Parque Rodó, a pesar de ser uno de los sitios más problemáticos en relación a este problema.