Lema apuntó a Bergara por "minimizar" las picadas y reclamó atender los "enormes problemas de convivencia"

El senador nacionalista Martín Lema salió al cruce del intendente de Montevideo, Mario Bergara, quien horas atrás dijo que "el desencadenante" que llevó a que muriera un niño de 12 años en las canteras del Parque Rodó "no fue la picada en sí misma" sino que "fue un conflicto entre clanes familiares".

Para el excandidato a la comuna capitalina por la oposición Bergara "minimiza la existencia de las picadas", lo que le generó "indignación". "Estas picadas para muchos vecinos es la pérdida de libertades, es la preocupación permanente por su existencia que genera problemas de convivencia. Estamos en una situación extremadamente crítica en cuanto a la convivencia en Montevideo"; dijo a El País Lema.

"El intendente tiene que pasar a las acciones, escuchando a los vecinos, y buscando fortalecer la convivencia", añadió.

Bergara, dijo que habló con el jefe de Policía, Alfredo Clavijo, quien le transmitió que el ataque fue una represalia por el quíntuple homicidio. “El desencadenante de los hechos trágicos no fue la picada en sí misma, fue un conflicto entre clanes familiares”, afirmó Bergara. Según relató, los atacantes supieron que integrantes del grupo rival estaban en la concentración y se dirigieron hacia allí.

Luego, el intendente señaló que durante el último año se realizaron más de 260 operativos contra picadas en Montevideo y que 63 fueron en las canteras del Parque Rodó, aunque reconoció que en el momento del ataque no había un procedimiento desplegado.

Lema recordó que su propuesta electoral incluía la creación de una guardia municipal que implicaría "un cuerpo de patrullaje que funcione como mecanismo de disuasión para prevenir delitos y faltas, pero que también dé respuestas a los crecientes problemas de convivencia".

Y la iniciativa insistía en que esa guardia tendría el rol de "velar por el cumplimiento de las normas de convivencia social en el ámbito urbano".

"Nosotros hablábamos de crear esta guardia para ayudar, en forma coordinada con el Ministerio del Interior, en temas de convivencia como grafitis en lugares no autorizados, picadas, ruidos molestos, denuncias que se dan por esos problemas de convivencia", insistió el exministro de Desarrollo Social.