Una convocatoria, varios destinos: cómo operan las picadas y el despliegue de la IMM y policía para frenarlas

La convocatoria de la noche del jueves señalaba como punto de encuentro la zona de avenida de las Instrucciones y Mendoza. La Policía lo sabía y envió efectivos. Cuando los participantes advirtieron su presencia, comenzaron a dispersarse. El encuentro, sin embargo, no terminó y se dirigieron hacia las canteras del Parque Rodó.

Los nuevos destinos circularon mediante el boca a boca y grupos de WhatsApp. Los participantes evitan publicar en Facebook hacia dónde se trasladan cuando aparece la Policía. Las motos y los autos se repartieron por distintos puntos de Montevideo.

En las canteras, pasada las 01:00 del viernes, había más de 200 vehículos cuando comenzó el ataque a balazos que terminó con un niño de 12 años asesinado y otras cinco personas heridas.

Un patrullero pidió refuerzos ante la dimensión de la concentración. Mientras otros móviles iban hacia la zona, el 911 recibió llamados por la aglomeración y los disparos. La llegada de los efectivos y la balacera se produjeron prácticamente en simultáneo.

La principal hipótesis sostiene que los atacantes aprovecharon la concentración para ubicar a sus objetivos y ejecutar una represalia entre grupos criminales de Villa Española. Hasta el momento no hay detenidos y los investigadores se encuentran periciando los elementos recogidos y analizando cámaras.

Una concentración que se desplaza

La dinámica expone una dificultad para las autoridades. Cuando un operativo bloquea el punto elegido, la convocatoria no se disuelve, sino que se traslada.

Una semana antes del ataque se habían vallado las canteras porque existía información de que los grupos concurrirían allí. La noche del homicidio, el primer punto detectado fue en Instrucciones y Mendoza.

Un equipo de trabajo entre la Jefatura de Policía de Montevideo y la Intendencia ya se encontraba trabajando desde antes. Tras el asesinato, ambos organismos resolvieron profundizar la coordinación.

El intendente Mario Bergara se encuentra de misión, pero tiene en agenda reunirse con el nuevo jefe de Policía, Alfredo Clavijo. Para este martes también está prevista una reunión técnica entre la Jefatura y la comuna. La Policía llevará propuestas para las canteras, como mayor iluminación, nuevas cámaras y una delimitación que permita sancionar vehículos estacionados en lugares no habilitados.

Bergara aseguró que durante el último año se realizaron más de 260 operativos contra las picadas en Montevideo, 63 de ellos en las canteras. Reconoció, sin embargo, que la madrugada del ataque no había un operativo específico en ese punto.

Miles de motos incautadas

Según datos del Ministerio del Interior, entre el 13 de enero y el 16 de julio, únicamente la Dirección de Tránsito de Montevideo aplicó más de 8.400 multas e incautó 2.824 motos.

A nivel nacional, el operativo Ñandubay controló 130.625 vehículos entre el 12 de enero y el 26 de julio. Fueron incautadas 12.632 motos y otros 144 vehículos, y se aplicaron 29.750 multas. También hubo 186 detenidos y se incautaron seis armas.

Días atrás, la Junta Departamental aprobó una nueva normativa de la Intendencia para combatir las picadas. El principal cambio es que los vehículos incautados permanecerán durante al menos 90 días en depósitos de la comuna.

Para retirarlos, los propietarios deberán regularizar su situación y pagar todo lo que adeuden. Hasta ahora podían presentarse tres días después de la incautación, firmar un convenio, pagar la primera cuota y llevarse el vehículo.

El director de Movilidad, Germán Benítez, explicó a El País que se trata de “una medida para mejorar la eficacia de la fiscalización, que una vez que sacaste una moto de la calle no aparezca de vuelta a las 72 horas”.

Unasev pide aplicar Ley de Faltas

En paralelo, la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) busca que se aplique la Ley de Faltas a las infracciones de tránsito. La norma prevé una pena de entre siete y 30 días de trabajo comunitario para quien participa en picadas.

El presidente de Unasev, Marcelo Metediera, busca establecer un Juzgado de Faltas para las infracciones de tránsito. Las intendencias de Montevideo, Canelones y Maldonado ofrecieron “el lugar físico”. La fiscal de Corte, Mónica Ferrero, transmitió que si Unasev obtiene recursos humanos por fuera del presupuesto de la Fiscalía, podrían dedicarse “100%” a la tarea.

“Así que ahora estamos en la Rendición de Cuentas discutiendo, que sabemos que no va a ser fácil”, resumió Metediera.

“No se puede dormir”: vecinos de Punta del Este denuncian picadas

Las picadas también generan preocupación en Punta del Este. Héctor, vecino de la zona, dijo a El País que se registran episodios entre las paradas 16 y 25 de la Mansa. Según relató, los jueves y viernes son “infaltables”. Las motos y los autos se concentran desde las 22:00 hasta las 5:00, con música, consumo de alcohol y ruidos molestos. “No se puede dormir”, afirmó.

El vecino señaló que algunos motociclistas circulan haciendo wheelie y que quienes participan en estas reuniones eluden los controles. "Doblan frente a los funcionarios o esperan a que se retiren para regresar", dijo. También aseguró que hubo inspectores agredidos.

Los residentes han conversado para determinar qué medidas pueden tomar. Héctor reconoció que son escuchados por la Policía y la Intendencia, aunque consideran que las autoridades no están logrando contener el fenómeno. “Motos o autos mal usados son armas”, advirtió y expresó que "mete miedo la situación”. “Si esto sigue, los afectados van a ser todos los habitantes de Punta del Este”, concluyó.