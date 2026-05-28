El plan de la Intendencia de Montevideo para renovar la propuesta del Museo Oceanográfico

En su 70° aniversario, la Intendencia de Montevideo (IMM) anuncia un plan de renovación del Museo Oceanográfico Dámaso Antonio Larrañaga. Una reforma que incluye cambios en tecnología, nuevas salas y mejoras edilicias. Instalado sobre la rambla del Buceo, este museo fue consolidado como referente científico y patrimonial de Montevideo.

El proyecto de la intendencia busca modernizar la experiencia de visita, reforzar la investigación y preservar un edificio icónico de la ciudad, que ha sido por varios años reconocido por generaciones de montevideanos y por la comunidad educativa. Todo ello en pos de mejorar las condiciones de funcionamiento sin perder el valor histórico del inmueble.

El director de la unidad Villa Dolores, Jorge Repetto, destacó que si bien la ciudadanía identifica y reconoce con claridad el museo "no todos saben que aquí funciona”. En este sentido, agregó que el público principal del Museo Oceanográfico hoy son los grupos escolares y equipos de investigación. Por lo que el proyecto apunta a revitalizar el museo y aumentar la concurrencia de distintos públicos en la ciudad.

Los comienzos del Museo Oceanográfico

El edificio del Museo Oceanográfico fue un encargo de Visconti Romano, dueño de un cabaret situado en los altos del Teatro Artigas. Fue diseñado en 1925 por los arquitectos Canale y Mazzara y la construcción comenzó en 1930, en paralelo con la organización del primer Mundial de fútbol en Montevideo. En ese entonces se trataba de un "Café Morisco" pero no tuvo éxito y tras su cierre la Intendencia de Montevideo cedió el edificio al entonces Servicio Oceanográfico y de Pesca.

Así, desde 1934 que el edificio funcionó como sede de la Estación Oceanográfica, que luego incorporaría un espacio expositivo, denominado “Estación Oceanográfica y Museo”. La estación cerró en la década de 1940 pero el museo continuó su actividad y con los años fue reafirmando su perfil como museo científico y educativo. En 1956 reabrió oficialmente como Museo Zoológico Dámaso Antonio Larrañaga, convirtiéndose en el principal museo de ciencias naturales y zoología de la capital.

¿A qué apunta la IMM con el proyecto de renovación?

Con motivo de las siete décadas desde la inauguración del espacio, la IMM apuesta por un proyecto de recambio integral, con propuestas de tecnología, de nuevos criterios de exhibición y reformas de las instalaciones, ofreciendo una experiencia interactiva y fresca, sin comprometer los estándares de conservación. Como explicó Repetto: “Existe actualmente un proyecto de cambio de la museografía, que tiene que ver con el uso de la tecnología para dosificar el número de especies que están expuestas”.

Interior del Museo oceanográfico. Foto: IMM

Según el cronograma al que hace referencia Repetto, se estima que las obras comenzarán en un plazo no mayor a seis meses. Además de las reformas, estarán las celebraciones por el aniversario del museo, que contará con conferencias y actividades especiales a realizarse en diciembre, en el marco de la tradicional Noche de los Museos. Se aprovechará esta instancia para dar visibilidad al Museo Oceanográfico y acercar la investigación en ciencias naturales a un público más amplio, con foco en estudiantes y familias.

Joyas que guarda el Museo Oceanográfico

Con el tiempo el museo llegó a alcanzar unas 50 mil piezas, integradas por aportes de coleccionistas privados, otros museos y ejemplares procedentes del Parque Villa Dolores. El zoológico de este último fue una de las principales fuentes del museo, dado que muchos animales pudieron conservarse mediante taxidermia para permanecer visibles al público.

Entre las piezas más emblemáticas del museo se encuentra el histórico cóndor del zoológico, que superó los cien años de vida y desde 2025 forma parte de la colección permanente. También hay jirafas y elefantes que eran parte del zoológico y hoy están integrados en el recorrido del Museo Oceanográfico Dámaso Antonio Larrañaga como testimonio de la historia de la fauna en la ciudad.