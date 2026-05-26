Obras en la rambla de Punta Gorda: habrá desvíos y cambios en el tránsito durante cinco meses

La Intendencia de Montevideo (IMM) informó que el próximo lunes 1 de junio comenzarán las obras de ajuste del peralte y repavimentación en la rambla de Punta Gorda.

Los trabajos se realizarán en el tramo de la Rambla República de México entre Araucana y 6 de Abril, con un costo aproximado de $ 33 millones, señaló la cartera en su sitio web. En ese cruce se han reportado varios siniestros de tránsito en los últimos meses.

La obra se dividirá en tres etapas y se prevé una duración estimada de 5cinco meses. A su vez, se llevarán adelante trabajos previos de acondicionamiento de las calles Av. Bolivia, Ciudad de París y Beyrouth que serán rutas de desvío.

El desvío de tránsito será siempre en sentido al centro por las calles Av. Bolivia, Ciudad de París y Beyrouth, manteniendo el tránsito que va hacia el este sin desvío durante todo el transcurso de la obra.

Siniestro en Punta Gorda: hay cuatro heridos Foto: Ignacio Sánchez

Como parte de las medidas por el desvío del tránsito en el sentido al Centro, se flecharán:

Av. Bolivia (desde rambla hasta Beyrouth)

Ciudad de París (desde Av. Bolivia hasta Líbano)

Beyrouth (desde Ciudad de París hasta rambla)

Prohibiciones de estacionar en las calles:

Ciudad de París (acera norte)

Beyrouth (acera oeste)

La primera etapa se desarrollará en aproximadamente dos meses y medio. Se construirán los nuevos desagües para luego reconstruir ambas sendas de circulación hacia el Centro.

En la segunda etapa, que abarcará un mes y medio, se reconstruirán ambas sendas de circulación hacia el este.

La tercera y última etapa será el restablecimiento de la circulación del tránsito en ambas calzadas de la rambla. En esta etapa se trabajará en la repavimentación de la vereda de la rambla, el acondicionamiento del muro y terminaciones.