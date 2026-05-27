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El País Información Política

Pintadas del grafitero "Ruzok": directora de Cultura de la IMM dijo que iniciarion acciones jurídicas

Débora Quiring sostuvo que existe "una excelente política de arte callejero" a la vez de "intervenciones" como el caso de Ruzok, las cuales "atentan contra la convivencia".

El País
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27/05/2026, 19:17
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Pintada de Ruzok.
Pintada de Ruzok.
Foto: @GeraTapie

La directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo (IMM) Débora Quiring, se refirió este miércoles a la polémica sobre el grafitero "Ruzok", denunciado en las últimas horas como autor de varias pintadas en el Centro y Ciudad Vieja. Este hombre días atrás fue registrado en un video difundido por un usuario en la red social X.

Quiring dijo en declaraciones al periodista Leonardo Sarro que se debe "pensar en políticas de consenso" entre la IMM y los artistas callejeros. Sostuvo que por un lado hay "una excelente política de arte callejero" y por otro, "intervenciones", como el caso de Ruzok, las cuales "atentan" contra fachadas patrimoniales, así como el Centro y Ciudad Vieja y "no apuntan a la convivencia".

La directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo, Débora Quiring, en el lanzamiento de la 99° Semana Criolla del Prado
La directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo, Débora Quiring, en el lanzamiento de la 99° Semana Criolla del Prado
Intendencia de Montevideo

"Hay mucha trayectoria y proyección internacional de lo que es el arte callejero, con capitales del mundo de punta como puede ser la región San Pablo (Brasil), y por el otro lado están este tipo de propuestas [en referencia a Ruzok]", detalló Quiring. En esa línea, subrayó que hay que "buscar un consenso de convivencia del arte callejero" tanto a nivel político como social y no "atentar contra las fachadas y el patrimonio de la ciudad".

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Graffitis en edificios históricos
Graffitis en edificios históricos
Foto: Ignacio Sánchez

Ante la consulta de si los grafitis autorizados son perjudiciales para la arquitectura, Quiring dijo que las políticas "no están talladas en piedra" y que la "sensibilidades y las políticas patrimoniales" cambian con el correr de los años.

Consultada sobre medidas para quienes realizan grafitis, Quiring dijo que eso es llevado adelante por la Prosecretaría de la IMM, a través del área jurídica de la comuna capitalina.

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