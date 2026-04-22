"Mural de los Santos del Cine": ante obras que podrían afectarlo, IMM declara de interés un ícono de 18 de Julio

Desde hace alrededor de una década, el mural de la antigua sala de Cinemateca en 18 de Julio, con sus "santos" del cine mirando hacia la avenida, se ha convertido en un ícono del Centro de Montevideo.

Pero quien camine por allí, entre Aquiles Lanza y Carlos Quijano, puede observar que hoy en día unas mallas protegen la vereda debajo del mural y sugieren la inminencia de obras.

Esa imagen generó una preocupación en la actual gestión de Cinemateca, que si bien ya no alquila ese espacio y no tiene una relación formal con el edificio, se ha mantenido atenta al estado del mural. Y esa preocupación, trasladada a la Intendencia de Montevideo, logró que el departamento de Cultura, encabezado por Débora Quiring, promoviera la declaración de interés departamental del mural.

La directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo, Débora Quiring, en el lanzamiento de la 99° Semana Criolla del Prado Intendencia de Montevideo

La declaración, firmada por el intendente Mario Bergara y publicada este lunes, alude al llamado "Mural de los Santos del Cine" en la exsala de Cinemateca, y declara a este de interés para la comuna.

"Dicho mural surgió en el marco de la campaña del 35 Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay, en el que se eligieron cuatro 'santos' representativos de cuatro cinematografías, la italiana (Federico Fellini), la estadounidense (Alfred Hitchcock), la española (Luis Buñuel) y la latinoamericana (Lucrecia Martel)", dice la resolución.

Se trata, de todas formas, de un gesto simbólico de la comuna. El texto dice que "la declaración de interés no supone apoyos materiales específicos ni la exoneración de obligaciones legales o reglamentarias de cualquier naturaleza".

El edificio pertenece a una familia y la inmobiliaria ACSA es quien lo gestiona. Según dijeron desde la inmobiliaria, las mallas se pusieron después de una intimación de la propia intendencia sobre el estado edilicio. Es que se están descascarando partes del mural y se deberán retirar. También afirmaron a El País que el mural se verá afectado por estos arreglos, pero que en gran medida permanecerá igual.

Mural de la antigua sala de Cinemateca en 18 de Julio Estefanía Leal

Un punto importante de la ciudad

El edificio donde estuvo Cinemateca 18 fue históricamente, desde mediados del siglo XX, un teatro y cine.

Entre 2000 y 2018, funcionó en su planta alta la sala de Cinemateca, mientras abajo ya funcionaba la sucursal de Ta-Ta que permanece hoy en día.

"Después de que nos fuimos allí, nos preocupaba cuál iba a ser su destino", dijo la directora de Cinemateca, María José Santacreu, a El País al ser consultada por el mural.

"Creemos que excede mucho la razón por la que fue pintado en su momento. Se transformó en un punto importante de la ciudad", continuó Santacreu.

Más allá de la pintura, destacó la importancia de ese edificio en la vida cultural de la ciudad. "Era el único cine que quedaba en la avenida del 18 de Julio, un cine muy importante porque allí fue la última vez que cantó Gardel en Montevideo. Allí dio conferencias García Lorca. Estuvo Margarita Xirgu".

Mural de la antigua sala de Cinemateca 18 antes de que realizara la pintura que permanece hasta hoy en día

"Es un cine y teatro muy importante para la ciudad y Cinemateca en su momento pintó su mural y muchas veces hablamos de él con la intendencia y con otras personas porque nos preocupa", agregó Santacreu.

Finalmente, la IMM respondió a su pedido y declaró de interés departamental el mural.