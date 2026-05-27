Es oficial: realizador y exbaterista de No Te Va Gustar asumirá la dirección de TV Ciudad desde junio

El canal de la Intendencia montevideana tendrá nueva autoridad desde el próximo 1° de junio. La Intendencia de Montevideo designó a Pablo Abdala Richero como nuevo director de TV Ciudad, en reemplazo de José María Ciganda, quien deja el cargo por motivos de salud a menos de un año de su asunción.

La decisión fue comunicada mediante una circular interna a la que accedió TV Show y en la que se destacó la trayectoria audiovisual del nuevo responsable del canal. “Director audiovisual, realizador y director de fotografía, cuenta con una amplia trayectoria vinculada a la creación y producción audiovisual”, señala el texto distribuido entre los trabajadores de la emisora.

La comunicación agrega además que la llegada de Abdala “dará continuidad al trabajo desarrollado por José María Ciganda”, a quien las autoridades agradecieron “especialmente el compromiso y la dedicación al frente del canal durante este período”.

TV Ciudad. Foto: archivo El País.

A tres décadas de su creación, TV Ciudad reafirmó en el comunicado su perfil como medio público enfocado en “la producción de contenidos de calidad, la cultura, la información y el vínculo cercano con la ciudadanía”.

Más allá de su carrera en el mundo audiovisual, Pablo Abdala Richero es ampliamente conocido por haber integrado la banda No Te Va Gustar como baterista hasta 2006. Posteriormente continuó desarrollando su carrera detrás de cámaras, con trabajos en televisión y producción audiovisual. Entre otras experiencias, trabajó en Canal 5, donde participó en coberturas vinculadas al Carnaval uruguayo.

