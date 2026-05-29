Qué se celebra hoy, viernes 29 de mayo de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, viernes 29 de mayo de 2026, en esta nota repasamos las efemérides más destacadas de un día como hoy, con hechos históricos y nacimientos que dejaron huella en la historia.

Qué se celebra este 29 de mayo

El 29 de mayo se conmemora el Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas, establecido por la Asamblea General en recuerdo del despliegue de la primera misión de mantenimiento de la paz en 1948. Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, estas operaciones continúan siendo una herramienta central del organismo para cumplir con su mandato de preservar la paz y la seguridad internacionales.

En ese marco, el personal de paz desempeña un rol clave en la protección de los derechos humanos y la aplicación del derecho internacional humanitario, muchas veces en contextos de alto riesgo. Desde la creación de estas misiones, más de un millón de personas han servido en 72 operaciones en todo el mundo, impactando a millones de civiles en zonas de conflicto, mientras que cerca de 4.200 efectivos han perdido la vida en cumplimiento de estas tareas.

Cascos azules de la ONU. Miguel Arregui

Eventos históricos que ocurrieron un 29 de mayo

1985. La final de la Copa de Europa entre Liverpool y Juventus, disputada en el estadio de Heysel de Bruselas, terminó en tragedia. La violencia protagonizada por hooligans británicos dejó 41 muertos y 48 heridos, en uno de los episodios más graves del fútbol europeo.

1953. Edmund Hillary y Tenzing Norgay alcanzaron la cima del monte Everest, de 8.848 metros, y coronaron el techo del mundo. La noticia de la expedición tuvo un impacto mundial y convirtió la hazaña en una referencia del alpinismo moderno.

Monte Everest. Foto: Prakash Mathema/AFP.

1810. La Primera Junta Argentina, encabezada por Cornelio Saavedra, decretó la creación de los cuerpos militares nacionales. La medida buscó asegurar la defensa, la autodeterminación del pueblo argentino y la integridad territorial en una etapa decisiva del proceso político.

1790. Rhode Island se incorporó a la Unión y completó así el ingreso de las antiguas 13 colonias como estados de la nueva nación estadounidense. A partir de ese paso, quedó consolidada la estructura inicial del país, aunque cada estado conservó rasgos propios.

1660. Carlos II Estuardo restauró la monarquía y asumió el trono de Inglaterra, dos años después de la muerte de Oliver Cromwell. El retorno del hijo de Carlos I marcó un cambio político decisivo tras la experiencia republicana inglesa.

1658. Culminó la Batalla de Samugarh, un enfrentamiento central en la guerra de sucesión del Imperio mogol. La victoria de Aurangzeb sobre su hermano mayor abrió el camino hacia su consolidación en el poder y anticipó una larga etapa de conflictos internos.

1453. Constantinopla cayó tras dos meses de asedio ante las fuerzas de Mehmet II. La conquista modificó el equilibrio de poder en la región y alteró de manera profunda las rutas comerciales y las relaciones entre Europa y Asia.

1176. En Legnano de Olona, cerca de Milán, las tropas de la Liga Lombarda derrotaron al emperador Federico Barbarroja. El resultado fortaleció la autonomía de las ciudades y la posición del papado en el prolongado conflicto entre Imperio e Iglesia.

Quiénes nacieron un 29 de mayo

1917. Nació en Brookline, Estados Unidos, John F. Kennedy, quien se convertiría en el trigésimo quinto presidente de ese país. Su figura quedó asociada a episodios clave de la política internacional, como la crisis de los misiles en Cuba y la tensión en Berlín.

John F. Kennedy. Foto: EFE

1892. Nació en Sala Capriasca, Suiza, la escritora y poetisa argentina Alfonsina Storni. Su obra la ubicó entre las voces más destacadas de la generación hispanoamericana posmodernista.

1860. Nació en Camprodón, España, el compositor y pianista Isaac Albéniz. Su legado musical incluye piezas fundamentales del repertorio español, entre ellas la suite para piano Iberia.

1630. Nació en Londres Carlos II, futuro rey de Inglaterra. Su figura sería clave en la restauración monárquica inglesa, en un período de profundas transformaciones institucionales.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.