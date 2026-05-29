EE.UU. e Irán cerca de un acuerdo de paz: los "muchos avances" que se confirmaron y qué falta para la firma

Estados Unidos e Irán lograron “muchos avances” hacia un acuerdo para ampliar el alto el fuego, pero el presidente Donald Trump aún no está listo para aprobarlo, afirmó anoche el vicepresidente estadounidense, JD Vance.

“Estamos yendo y viniendo sobre un par de cuestiones de redacción. Hemos hecho muchos avances”, dijo Vance a periodistas, horas después de que fuentes estadounidenses afirmaran que Estados Unidos e Irán habían logrado un acuerdo.

“Con suerte, seguiremos avanzando y el presidente estará en una posición en la que pueda respaldar el acuerdo, pero obviamente eso aún está por determinar”, añadió Vance.

El acuerdo marco prorrogaría el alto el fuego por 60 días. El anuncio de este avance llegó después de que Washington y Teherán se acusaran mutuamente de violar el alto al fuego, tras una serie de ataques, tres meses después de que estallara la guerra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Anfiteatro Memorial del Cementerio de Arlington, Virginia. Foto: AFP

Estados Unidos, además, pondría fin al bloqueo marítimo contra buques iraníes y estudiaría el levantamiento de sanciones y la liberación de fondos congelados de la República Islámica.

Según Axios, Irán no impondrá ningún peaje en el estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de crudo, y Estados Unidos levantará el bloqueo marítimo que ha impuesto contra buques que salen y llegan a puertos iraníes.

El memorando de entendimiento incluiría el compromiso de Irán de no desarrollar armas nucleares, una línea roja para Trump, aunque dejaría para más adelante las negociaciones para limitar el enriquecimiento de uranio por parte de la República Islámica.

No obstante, una fuente cercana al equipo negociador negó a la agencia iraní Tasnim que el texto haya sido finalizado. Además la fuente señaló que Irán aún no ha informado al mediador pakistaní y hasta que esto sea así “cualquier información procedente de fuentes occidentales sobre la finalización de este asunto carece de fundamento”.

Mujer pasa junto a un mural antiestadounidense y antiisraelí que representa misiles impactando contra un portaaviones. Foto: AFP

Ormuz

Un asunto clave del acuerdo propuesto es restablecer la navegación total en el estrecho de Ormuz, prácticamente cerrado por Irán y por el que antes de la guerra transitaba una quinta parte de las exportaciones globales de hidrocarburos.

El miércoles, Trump amenazó a Omán, aliado de Estados Unidos, cuando se le preguntó por un posible arreglo a corto plazo que le permitiera a este país e Irán controlar Ormuz, afirmando que los “volaría por los aires” si decidiera colaborar con esos planes.

En la misma línea que Trump, ayer jueves el secretario del Tesoro, Scott Bessent, amenazó con sancionar a Omán si colabora con Irán en el sistema de peajes.

Bessent explicó en la rueda de prensa que tuvo ayer jueves una llamada telefónica con el embajador de Omán y este le aseguró que su país no tiene planes de cobrar peajes en el estrecho de Ormuz pese a las informaciones publicadas en prensa que indicaban lo contrario.

Omán medió en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán antes de la guerra y también ha sido atacado por las fuerzas de la república islámica.

Trump no aceptará “un mal acuerdo” con Irán para poner fin a la guerra, afirmó Bessent. “Los equipos han estado yendo y viniendo, y el presidente Trump ha dejado muy claro sus líneas rojas. Irán tiene que entregar su uranio altamente enriquecido; no puede seguir adelante con un arma nuclear; y el estrecho de Ormuz debe tener libre tránsito”, declaró Bessent en una rueda de prensa.

La gente camina por Wall Street en Nueva York. Foto: AFP

El responsable del Tesoro subrayó que Trump “no va a aceptar un mal acuerdo”, sino que “va a lograr un gran acuerdo para el pueblo estadounidense”.

El avance de las negociaciones, que anticipan un pronto acuerdo para el fin de la guerra en Medio Oriente, hizo que Wall Street cerrara ayer jueves en alza y con récords en los índices S&P 500 y el Nasdaq.

Al cierre de operaciones en el parqué neoyorquino, el S&P 500 subió el 0,58%, hasta los 7.563 puntos; el Nasdaq avanzó el 0,91%, hasta las 26.917 unidades, y el Dow Jones de Industriales repuntó solo el 0,05%, hasta los 50.668 enteros.

El petróleo de Texas comenzó la sesión con una subida del 2% tras un nuevo cruce de ataques entre Estados Unidos e Irán, pero se moderó tras la noticia del preacuerdo para el fin de la guerra y cerró la jornada con un aumento más leve, del 0,25%, que deja en 88,9 dólares el barril.

Y el petróleo Brent, de referencia en Europa, para entrega en julio cayó ayer jueves un 0,37%, hasta los 93,94 dólares el barril.

Por sectores, predominaron las pérdidas pero destacaron los avances entre las tecnológicas (1,3%), impulsadas por una subida de un 36 % para Snowflake, en reacción con sus buenos resultados y pronósticos relacionados con la inteligencia artificial (IA).

Por otra parte, Estados Unidos revisó a la baja el dato del producto interior bruto (PIB) para el primer trimestre, que creció el 0,4% respecto al trimestre anterior, y situó el crecimiento en el 1,6% a ritmo anualizado.

Se observa una bomba de extracción de petróleo al atardecer del 16 de marzo de 2026 en Midland, Texas. Foto: AFP

Recompensa para cortar financiación a la Guardia

El Departamento de Estado lanzó ayer jueves una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información para descapitalizar los mecanismos financieros de la Guardia Revolucionaria Iraní. Estados Unidos ofreció la millonaria suma a cambio de información que ayude a entender los esquemas financieros de la Guardia Revolucionaria Islámica y la identidad de empresas fachada que realicen actividades comerciales para Irán. En paralelo, el Departamento del Tesoro anunció medidas adicionales contra las ventas de petróleo militar iraní, al asegurar que esos ingresos permiten al régimen financiar la reconstrucción de sus fuerzas armadas y representan una amenaza para Washington y sus aliados.