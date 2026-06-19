Detalles del nuevo destino del casino de la IMM: MEF sumará 15 funcionarios, que costarán $ 29 millones anuales

Del casino de la Intendencia de Montevideo (IMM), el que está ubicado en el Parque Rodó, se habla desde hace al menos dos años, cuando el sistema político —a partir de una propuesta que en julio de 2024 hizo el senador nacionalista y luego candidato a intendente, Martín Lema— comenzó a discutir la utilidad de que la comuna administre una casa de apuestas que viene dando pérdidas millonarias en el último tiempo —una característica que, además, no suele verse en el resto de los casinos—. Que el local de juegos pasará a la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) —aunque se desconoce la fecha exacta— se sabe desde hace meses, pero ahora también hay información disponible sobre los detalles de este traspaso.

Pese a que hace tan solo unos días el MEF había informado que no estaba previsto todavía ningún traspaso, en una nueva respuesta a un pedido de informes —también realizado por el senador Lema, y al que accedió El País—, la cartera que dirige Gabriel Oddone, con fecha 11 de junio, brindó, ahora sí, información relativa a la transición a concretarse en el corto plazo.

Para empezar, y en línea con lo que ya ha comunicado el intendente de Montevideo, Mario Bergara, una vez que esté hecho el traspaso el MEF destinará, en una primera instancia, "personal de la Dirección General de Casinos" a atender la casa de apuestas Parque Hotel. Los funcionarios municipales que hoy trabajan allí (unos 50) están actualmente en conversación con las autoridades de la IMM. "Estamos en diálogo para ver cuál es la salida —fue lo que dijo Bergara en este sentido—. La inmensa mayoría de ellos tienen causal jubilatoria y otros van a integrarse a otras tareas en el marco de la IMM".

Pero el MEF también reconoció que tiene previstos dos mecanismos para hacer frente a la nueva responsabilidad. En una primera etapa se destinarán trabajadores que está previsto que ingresen a la cartera mediante un llamado público y abierto, bajo la modalidad de concurso de oposición y méritos, actualmente en curso, "para ocupar 30 cargos presupuestados de Fiscal III, Grado 12, Escalafón CC". "Dicho llamado —afirma el MEF—, inicialmente previsto para cubrir necesidades de personal preexistentes, permitirá cubrir transitoriamente las necesidades adicionales de personal derivadas de la transferencia del Casino Parque Hotel" a la cartera.

Ahora bien, para más adelante, en una fecha no estimada —se hace referencia a "la próxima iniciativa presupuestal de la Dirección General de Casinos", que por ley debe presentarse antes del 31 de diciembre ante la Inspección General de Hacienda— también está planificado crear nuevas vacantes, "de modo de habilitar la realización de un nuevo llamado público que permita cubrir las necesidades originales de personal, que no podrán ser atendidas en el año en curso, a raíz de la transferencia del citado establecimiento".

La cartera tiene también un estimado del costo que implicará la plantilla que asumirá estas nuevas tareas. El equipo que se proyecta estará integrado por 15 funcionarios, "número que podrá variar en función de las condiciones de operación que finalmente se establezcan (horario de atención al público, parque de slots, número de terminales de autogestión de efectivo, etc.)".

Pero teniendo eso como base, el MEF calcula que, por año, destinará a este rubro $ 28.829.821 (unos US$ 715.735 anuales), lo que por mes significa $ 2.410.488 (US$ 59.843). En este cálculo están sumados los sueldos base, pero también otras partidas, tales como "vestimenta", "asiduidad", "aguinaldo", además de los aportes patronales.

"Adicionalmente —agrega el MEF—, se abona una partida por concepto de quebranto de caja, de naturaleza resarcitoria y poco significativa, así como una partida variable anual llamada Cuatro %, que únicamente se genera en caso de verificarse un incremento de las utilidades de Juego respecto a las obtenidas durante el año inmediato anterior, cuya cuantía no es posible estimar con la información disponible a la fecha".

Asimismo, ante la consulta formulada por Lema acerca de si existía "un estudio técnico sobre la estructura funcional necesaria" para la operación del casino, la cartera dio por toda respuesta lo siguiente: "Se prevé que el nuevo establecimiento de juego cuente con una estructura funcional similar a la de otras salas de juego pertenecientes a la Dirección General de Casinos, con similares características de explotación a las previstas para el caso que nos ocupa, basado en la amplia experiencia que el organismo posee en la materia".

Las exigencias por el "cierre" y la promesa de Bergara

El reclamo que surgió desde la oposición departamental, primero a mediados de 2024 pero luego —y con mayor fuerza— durante la campaña electoral de 2025, era que el casino debía cerrarse, atendiendo, entre otras cosas, a las pérdidas de más de $ 80 millones que la casa de apuestas municipal había dado en 2023 y luego también 2024.

"Estamos frente a una estructura elefantiásica con parámetros desajustados y desconectados de la realidad, incapaz de proyectar o estimar adecuadamente, y con prioridades totalmente desordenadas", fue una de las tantas expresiones que utilizó Lema, quien hizo varias veces referencia a las pérdidas, como la que también se registró en 2021, cuando el casino "costó $ 257 millones y recaudó $ 84 millones", dando una diferencia negativa de $ 173 millones.

En campaña, por su parte, Bergara también habló de que no tenía "sentido" que la IMM siguiera gestionando su casino. De hecho, este 10 de junio, en rueda de prensa, el intendente dijo que la decisión que ahora está en vías de ejecución es "la consecuencia lógica" de lo prometido en campaña. "(Vamos) a hacer lo que prometimos hacer: traspasar el casino municipal a la órbita del ámbito del Estado que es la encargada de las políticas de juego y de administrar los casinos".

Sobre el futuro de los trabajadores implicados hoy, Bergara subrayó también que no hay pérdida de derecho laboral alguno, sino "todo lo contrario".