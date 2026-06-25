Udelar abre llamado laboral para 39 becarios en el BPS con sueldo de $ 45.400 y 30 horas semanales

La Universidad de la República abrió un llamado laboral dirigido a estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA) para acceder a 39 becas en el Banco de Previsión Social (BPS). La convocatoria, que estará vigente hasta el 24 de julio de 2026, ofrece una remuneración mensual de $ 45.418 por una carga de 30 horas semanales y está orientada a tareas en el área de Asesoría Tributaria y Recaudación.

La duración inicial de la práctica de los becaerios BPS será de un año, con posibilidad de extensión por un segundo año, sujeta a evaluación. La iniciativa forma parte de las oportunidades de pasantías en el BPS destinadas a estudiantes avanzados, con el objetivo de fortalecer la formación práctica en ámbitos vinculados a la gestión pública y tributaria.

Requisitos para postular a las becas de BPS en la FCEA

Para acceder al llamado de Facultad de Ciencias Económicas, los aspirantes deben cumplir una serie de condiciones académicas y personales. Entre ellas, se exige contar con al menos 90 créditos aprobados, haber obtenido 10 créditos en el último año y no superar los 225 créditos en ninguna carrera.

Además, los postulantes deben tener entre 18 y 25 años al cierre del período de inscripción y no haber participado previamente en becas o pasantías en organismos públicos. Estos criterios buscan priorizar a estudiantes en etapa intermedia de su formación dentro de la Udelar.

Mujer realizando tareas administrativas Foto: Canva

La documentación requerida incluye: cédula de identidad vigente, formulario de inscripción, currículum vitae con comprobantes y escolaridad verificable.

Proceso de inscripción y plazos del llamado Udelar 2026

El proceso de inscripciones FCEA estará abierto hasta el 24 de julio a las 12:00 horas. No se aceptarán postulaciones fuera de plazo ni con documentación incompleta. Los interesados deben completar el formulario online a través del sitio web de la FCEA: https://fcea.udelar.edu.uy/concursos/formularios.html. Para más información, consultar las bases del llamado.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.