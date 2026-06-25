Udelar pide incremento presupuestal de US$ 100 millones para 2027 para becas, obras y mayores salarios

En el marco de la Rendición de Cuentas, el rector de la Universidad de la República (Udelar), Héctor Cancela, presentará este jueves de tarde en la antesala de la Cámara de Representantes un pedido de incremento presupuestal para 2027 de $ 3.903 millones, unos US$ 100 millones, de acuerdo a la propuesta de la casa de estudios a la que accedió El País.

La universidad pública más grande del país remarcó en un documento de 32 páginas que enfrenta hoy "el desafío de desplegar más actividades con recursos insuficientes” para cumplir su Plan estratégico de desarrollo de la Universidad de la República 2025- 2029 (Pledur), que plantea 15 líneas programáticas, agrupadas en siete programas presupuestales.

En relación al programa de “calidad académica, innovación e integración de conocimiento a nivel nacional e internacional”, que incluye la “democratización de la educación terciaria y superior de calidad", así como el “impulso” de los estudios de posgrado, la institución pidió $ 843 millones (US$ 21.6 millones).

Para la “transformación y transparencia de la estructura institucional”, que busca alcanzar una gestión universitaria “eficiente transparente y ágil”, con el "fortalecimiento del cogobierno universitario", Udelar pidió $ 1.000 millones (US$ 25.7 millones).

Respecto al programa presupuestal de “universidad inclusiva y efectivización de los derechos de las personas”, que supone becas estudiantiles, tales como apoyo económico, alimentación, transporte, guardería, e incluso apoyo a estudiantes presos, se solicitó $ 485 millones (US$ 12.5 millones).

Sobre la “inserción universitaria en el Sistema Integrado de Salud”, que implica “concretar” la reubicación del block quirúrgico del nuevo Hospital de Clínicas, y ampliar el Programa de Cáncer de Mama, se pidió $ 188 millones (US$ 4.8 millones).

En cuanto a la “expansión y desarrollo de la Udelar en todo el territorio nacional”, que supone la “consolidación” de los centros regionales (Cenur) para lograr un mayor acceso de educación superior en el interior, se solicitó $ 225 millones (US$ 5.9 millones).

Sobre el “plan de obras y mantenimiento del patrimonio edilicio universitario”, que incluye la construcción de nuevas sedes en Colonia, Melo y Mercedes; mayor avance en la nueva sede de Facultad de Humanidades, en Cordón; la refuncionalización de la Facultad de Química y la ampliación del edificio polivalente del Campus Parque Batlle, se pidió $ 283 millones (US$ 7.2 millones).

Respecto al programa, de “otras remuneraciones”, que implica la “adecuación de remuneraciones” para revertir la “asimetría” entre Udelar con otras universidades locales, por ejemplo, retomando el 100% del salario vacacional para todos los funcionarios, se pidió $ 876 millones (US$ 22.5 millones).

Al describir la situación actual, Udelar alertó que el crecimiento en la matrícula, que se duplicó entre 2007 (81.000) y 2025 (166.000), no está acompasado con la relación de horas docentes y no docentes, que pasaron de 1,8 a 1,4 en ese período, que se busca restituir.

También se marcó que los funcionarios perciben las remuneraciones “más bajas” entre las instituciones terciarias públicas del país, lo cual dificulta “severamente” su retención laboral. Y que los metros cuadrados por estudiante “tampoco son suficientes” para contemplar el crecimiento de la matrícula, entre otras carencias.

En el afán de modernizar Udelar, se pidieron más recursos para la transformación digital, con un “Ecosistema Digital” para integrar las plataformas existentes, “crear espacios inteligentes con aulas flexibles equipadas con tecnologías avanzadas”, y establecer una Red de Tecnología Educativa para “compartir buenas prácticas”.

Según la Rendición de Cuentas 2025, Udelar es la máxima institución de educación superior del país, que reúne el 75,3% de la matrícula (incluyendo Formación Docente), y un 73% de la graduación universitaria del país. Este pedido de incremento presupuestal llega luego de que el Poder Ejecutivo planteara un escenario de "restricción fiscal", que a nivel sindical es descrito como "gasto cero", ya que se preven reasignaciones, pero no un incremento.

Pedido presupuestal

Udelar pidió una suba de $ 5.764 millones para 2026, que luego llegue a $ 8.421 millones en 2027, a $ 11.291 millones en 2028 y a $ 14.273 millones más en 2029. Para el quinquenio, la institución solicitó un incremento de 52% de su presupuesto total. Con la propuesta del Poder Ejecutivo pasada llegó al 1,8%, y con aumentos votados en el Parlamento subió a un 2,8%. Si se observa lo que ocurrió en los últimos tres quinquenios, el grado de satisfacción de la solicitud presupuestal incremental de Udelar fue de un 43% entre 2010 y 2014, 19% entre 2015-2019 y 21% entre 2020 y 2024.

