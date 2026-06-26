BPS anuncia nuevas categorías y salarios mínimos para el trabajo doméstico en Uruguay

El Banco de Previsión Social (BPS) anunció que a partir del 1° de julio de 2026 entrarán en vigencia tres categorías laborales para el trabajo doméstico y cada una de ellas tendrá un salario mínimo distinto.

Las nuevas categorías se dividen en: cuidados, general y cocina. Cada una de ellas se determina por las tareas principales que conllevan y que las distinguen entre sí. Las implicancias de esta reforma se presentan a continuación.

Al tratarse de un nuevo sistema, en un comienzo BPS asignará la categoría "general" a todos los trabajadores activos. En caso de pertenecer a otra categoría, los trabajadores deben realizar el cambio a través del sitio oficial de BPS.

Cómo deben realizar el cambio de categoría los empleadores en el sitio de BPS

Si corresponde una categoría diferente, los empleadores deberán modificarla a través del siguiente link: https://scp.bps.gub.uy/my.policy

Allí se podrán inscribir los trabajadores domésticos y modificar datos, desde el 1.° de julio de 2026.

Cómo se determinan las nuevas categorías del trabajo doméstico

Cada una de las nuevas categorías están detalladas en el sitio de BPS, con las características de trabajo y se presentan a continuación:



General: comprende las funciones de orden, limpieza, mantenimiento de la vivienda, lavado y planchado, realización de mandados, atención de espacios comunes o exteriores, cuidados de mascotas y otras tareas relacionadas con la organización y mantenimiento del hogar. Además, quedan comprendidas en esta categoría, las tareas de cuidado o cocina, cuando se realicen de manera secundaria o no mayoritaria, es decir hasta el 50 % del tiempo trabajado. Cocina: quedan comprendidas las tareas de elaboración de alimentos para la familia, preparación de comidas a partir de ingredientes crudos, manipulación de alimentos, planificación de menús y tareas asociadas a la elaboración de alimentos. No se consideran suficientes para esta clasificación: servir alimentos preparados o calentados; acciones menores como cortar, pelar o preparar bebidas simples; limpiar vajilla, utensilios o áreas de cocina y comedor; servir o retirar la mesa. Cuidados: son las tareas de cuidado directo y habitual de personas, incluyendo niños, adolescentes, personas mayores o personas con distinto grados de dependencia. Incluye supervisión, acompañamiento, alimentación e higiene y otras actividades esenciales vinculadas al cuidado de las personas, así como tareas complementarias de limpieza o aseo de personas o entorno inmediato.

Cuál es el salario mínimo según la categoría de BPS

En el detalle de las categorías expuestas en el sitio de BPS, se presenta el salario mínimo para cada una de ellas. Por 44 horas semanales, la categorías "general" tiene un salario mínimo de $ 31.178, "cocina" un $ 32.875 y "cuidados" $ 33.935.

Para más información, se puede consultar el portal de servicios en línea de BPS, o por teléfono al 0800-2001, opción 2, Servicio Doméstico.