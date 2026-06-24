Cuestionan al relator del Mundial de Canal 5 porque además tiene cargo de confianza en Intendencia de Lavalleja

La participación de Santiago Castro como relator principal de las transmisiones del Mundial 2026 de FIFA por Canal 5 generó cuestionamientos en Lavalleja debido a que el periodista tiene un cargo de confianza en la administración departamental encabezada por el intendente Daniel Ximénez, del Frente Amplio.

Canal 5 realizó una fuerte apuesta para la Copa del Mundo tras obtener, junto a Antel, los derechos de transmisión para televisión abierta. Los medios públicos han emitido una importante cantidad de partidos del torneo, incluidos los encuentros de Uruguay, con muy buenos resultados de audiencia. De hecho, el último partido de la selección ante Cabo Verde obtuvo 33,8 puntos de rating (según Ibope), lo que convierte a esta emisión en lo más visto de la TV en lo que va del año.

Para las transmisiones, la señal estatal conformó un equipo integrado por Santiago Castro en los relatos, Mario Bardanca y José Carlos Álvarez de Ron en los comentarios, además de los aportes periodísticos de Camila Antognazza y Sofía Umbre, entre otros profesionales.

Sin embargo, la designación de Castro llamó la atención desde el anuncio del equipo. El periodista minuano había dejado Canal 5 en 2025, cuando se despidió de los medios públicos para asumir "nuevos desafíos". Poco después pasó a integrar el gabinete del intendente Daniel Ximénez como director de Comunicación y Prensa de la Intendencia de Lavalleja.

Con el regreso de Castro a la pantalla de los medios públicos durante el Mundial, la situación comenzó a generar interrogantes tanto en filas de la oposición como dentro del propio oficialismo departamental.

El edil nacionalista Joaquín Hernández presentó en los últimos días un pedido de informes ante la Intendencia de Lavalleja sobre el caso. Entre otras consultas, el legislador departamental solicita información sobre cuál es la relación laboral actual de Castro con la comuna, remuneración, carga horaria y si el jerarca informó al Ejecutivo Departamental de su función en Canal 5 durante el Mundial.

Uno de los aspectos centrales del planteo apunta a la forma en que el periodista compatibiliza ambas responsabilidades. Hernández pregunta expresamente si la Intendencia le otorgó "licencia, autorización especial, comisión de servicio o cualquier otro mecanismo administrativo para compatibilizar ambas actividades" y solicita que se remita la documentación correspondiente.

El pedido de informes, que aún no tiene respuesta, también pone el foco sobre una posible incompatibilidad entre los cargos. En ese sentido, Hernández consulta si el Ejecutivo departamental evaluó "la eventual existencia de incompatibilidades, conflictos de interés o afectación del normal cumplimiento de las funciones inherentes a la Dirección de Prensa y Comunicación", un punto que se ha transformado en el eje de la polémica.

Además, el edil quiere conocer quién asume las responsabilidades operativas de la Dirección de Prensa y Comunicación de la Intendencia mientras Castro se encuentra dedicado a las transmisiones del Mundial.

"Yo no puedo trabajar en OSE y en UTE al mismo tiempo. Yo no puedo ser diputado y director del BPS. Como Canal 5 es un organismo público, quiero saber por qué habría una excepción en este caso", sostuvo Hernández al fundamentar la iniciativa.

A través de sus redes sociales, el edil informó la presentación del pedido de informes y reclamó aclaraciones sobre la situación. "Presenté un pedido de informes a la IDL por la situación del Director de Prensa, quien cumple funciones en la comuna y fue anunciado por Canal 5 como periodista designado para relatar el Mundial. La transparencia no molesta: se exige", escribió.

Presenté un pedido de informes a la IDL por la situación del Director de Prensa, quien cumple funciones en la comuna y fue anunciado por Canal 5 como periodista designado para relatar el Mundial.



La transparencia no molesta: se exige. pic.twitter.com/UY4osbtoLn — Joaquín Hernández (@lavalleja22) June 24, 2026

Edil Joaquín Hernández.

Hernández afirmó que el tema también ha generado comentarios dentro del Frente Amplio local.

De hecho, según informó el diario local Serrano, la situación fue abordada durante una reunión del gabinete del intendente Daniel Ximénez. El medio señaló que existía malestar interno por la nueva responsabilidad asumida por Castro y atribuyó al jefe comunal una frase que reflejaría la tensión generada por el asunto: "El que no quiera trabajar, que se vaya".

La misma publicación informó que Castro habría solicitado una licencia especial sin goce de sueldo para desempeñarse como relator de Canal 5 durante el Mundial, por lo que se prevé su regreso a la Intendencia una vez finalizada la competencia.

Santiago Castro, de 24 años, tiene una prolífica carrera en los medios y como relator. Oriundo de Lavalleja, descató como relator de partidos de OFI. Trabajó en 13 a 0 y en 2020 ingresó a Canal 5, de donde se despidió el año pasado. Volvió para las transmisiones especiales del Mundial 2026.

