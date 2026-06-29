MEF abrió un llamado laboral en la Contaduría General por $ 63.900: no se requiere título universitario

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) abrió un llamado laboral para cinco técnicos contables para trabajar como analistas de contabilidad y finanzas, en régimen de provisoriato. Los cinco puestos operarán en la Contaduría General de la Nación. Ofrecen una remuneración nominal de $ 63.958 por 40 horas semanales efectivas de labor.

El cargo tiene como propósito "Ejecutar tareas en las que predomina la labor de carácter intelectual, de mediana complejidad relacionada con los cometidos de la unidad ejecutora", según indica la entidad en las bases del llamado expuestas en el portal de Uruguay Concursa.

Entre las principales actividades a desarrollar en el puesto, se encuentran:

Colaborar en la formulación del presupuesto nacional y rendiciones de cuentas .

. Realizar tareas de apoyo en las distintas divisiones del organismo.

Colaborar en la elaboración de normas, instructivos y procedimientos relativos a la operativa vinculada con los organismos del presupuesto nacional .

. Efectuar trabajos relacionados con la información financiera y presupuestal del estado, de acuerdo a las normas aprobadas.

y presupuestal del estado, de acuerdo a las normas aprobadas. Colaborar en los planes, programas y proyectos vinculados a la gestión financiera del Estado .

. Monitorear los sistemas y procesos de información y control.

Colaborar en el cumplimiento de las obligaciones de la organización.

Requisitos para desempeñar el cargo de técnico contable en el MEF

Requisitos excluyentes



Formación básica o académica: Estudiante con el 50% del total de los créditos necesarios para obtener la titulación de las siguientes carreras universitarias :

Contador público impartido por la Universidad de la República o su equivalente en instituciones reconocidas por la autoridad competente. Licenciatura en economía impartido por la Universidad de la República o su equivalente en instituciones reconocidas por la autoridad competente. Licenciatura en administración impartido por la Universidad de la República o su equivalente en instituciones reconocidas por la autoridad competente.

: Experiencia

Igual a un año en el ámbito público y/o privado relacionada a las principales actividades descriptas.



Contadora trabajando. Foto: Canva

Requisitos no excluyentes (valorados)



Formación

En Administración Pública .

. Cursos en temáticas relacionadas con las principales actividades descriptas.

Cursos o conocimientos de informática a nivel de usuario o relacionados con las principales actividades descriptas, debidamente documentados. Experiencia

Superior a un año en el ámbito público y/o privado relacionada a las principales actividades descriptas. Otros

Cursos de idioma inglés debidamente documentados.

¿Cómo postularse al cargo de técnico en el MEF?

Los interesados deben completar el formulario de inscripción del llamado con los datos que se indican en la página web del portal Uruguay Concursa: www.uruguayconcursa.gub.uy. El período de inscripción ya comenzó y cierra el 13 de julio. Para más información, consultar las bases del llamado.