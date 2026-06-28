MGAP abre llamado laboral para consultor con sueldo mayor a $ 56.000 y 20 horas semanales

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) abrió un llamado laboral para contratar un gestor de alimentos y salud que actúe como nexo entre el Programa en Alimentos y Salud Humana (PAyS) y el sector productivo nacional. La convocatoria se enmarca en el Programa de Apoyo a la Investigación e Innovación en Alimentos y Salud, financiado por el BID y busca fortalecer la articulación entre ciencia, tecnología e industria.

La contratación se realizará bajo la modalidad de arrendamiento de servicios, con una carga de 20 horas semanales y honorarios de $ 56.460 mensuales sin IVA. El proceso se regirá por las normas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para selección de consultores individuales. Se reciben postulaciones hasta el 8 de julio de 2026.

El cargo apunta a diseñar y gestionar estrategias que impulsen la colaboración entre investigadores y empresas, con foco en la generación de proyectos conjuntos y la transferencia de conocimiento. El consultor trabajará en la identificación de oportunidades de desarrollo en áreas como alimentos, biotecnología y salud humana.

Requisitos para el consultor en alimentos y salud MGAP

Requisitos excluyentes



Formación académica

Profesional en ciencia y tecnología de alimentos , medicina, ingeniería en alimentos , bioquímica, biotecnología, nutrición o carreras afines. Con formación complementaria en gestión de la innovación , transferencia tecnológica o desarrollo de negocios.

Experiencia

Experiencia mínima de dos años en funciones de vinculación, transferencia de conocimiento, desarrollo de negocios tecnológicos o similares. Experiencia previa en proyectos (mínimo dos) relacionados con alimentos, salud y/o industria biotecnológica .

Conocimientos

Propiedad intelectual y transferencia tecnológica . Inglés intermedio-avanzado.



Tareas de ingeniero en alimentos. Foto: Canva

Requisitos no excluyentes

Conocimiento del ecosistema de innovación , convocatorias de I+D+i y fondos de financiamiento local.

, convocatorias de I+D+i y fondos de financiamiento local. Habilidades de comunicación y negociación.

Cursos de normativa alimentaria .

. Autonomía, proactividad y organización.

Capacidad de articular actores con diferentes culturas (academia-empresa).

Orientación a resultados y resolución de problemas.

Funciones en el Programa Alimentos y Salud Humana

El rol implica trabajar activamente en el fortalecimiento del Programa Alimentos y Salud Humana, identificando capacidades científicas existentes y necesidades del sector productivo que puedan ser atendidas mediante investigación aplicada.

Entre las tareas se incluyen el desarrollo de estrategias de vinculación, la promoción de capacidades del programa y la articulación con actores públicos y privados. También se espera que el consultor participe en eventos de transferencia tecnológica, impulse redes con empresas y centros de investigación, y contribuya al posicionamiento institucional del PAyS.

El resto de tareas y funciones del consultor, se encuentran detalladas en las bases del llamado.

Cómo postular al llamado del gestor en el MGAP

Los interesados deben completar el formulario en la página web del MGAP y adjuntar en PDF el Currículum Vitae, e indicar el número de referencia. Se pueden realizar consultas al correo: compras.ugp@mgap.gub.uy. Ya está abierta la convocatoria y el período de postulación cierra el 8 de julio de 2026.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.