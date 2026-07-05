MGAP abrió un llamado laboral para un cargo con sueldo de $ 56.000 por 20 horas semanales: bases y requisitos

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) abrió un llamado laboral para contratar a una persona a desempeñarse como gestor en tareas de articulación entre el Programa en Alimentos y Salud Humana (PAYS) y el sector productivo nacional. Las tareas de la consultoría se ejecutarán en Montevideo, bajo un régimen de 20 horas semanales de labor.

El sueldo base mensual para este cargo es de $ 56.460 sin IVA, bajo la modalidad contractual de arrendamiento de servicio. El proceso se enmarca dentro del Programa de Apoyo a la Investigación e Innovación en Alimentos y Salud, y la selección se efectuará mediante el método de concurso de méritos.

El propósito principal del cargo consiste en diseñar, gestionar y fortalecer de manera integral todas las estrategias de vinculación entre el programa y el sector empresarial del país. De esta forma, se busca facilitar la colaboración con distintos actores interesados en potenciar el desarrollo de investigaciones científicas en el área alimentaria y su impacto directo en la salud de la población.

Tareas y funciones del cargo de gestor en el MGAP

La persona que resulte seleccionada por el tribunal técnico deberá cumplir con diversas responsabilidades operativas e institucionales. Entre las principales actividades a desarrollar dentro de este programa se encuentran las siguientes:



Revisar las capacidades de investigación y desarrollo del PAYS ya identificadas

Revisar las necesidades, problemas o desafíos del sector productivo (alimenticio, nutracéutico, agroindustrial o de salud pública) ya identificadas y que puedan ser abordados por el PAYS

Analizar el entorno productivo y tecnológico para encontrar áreas de colaboración

Contribuir al desarrollo y promoción de las capacidades del PAYS

Apoyar en la implementación y articulación con actores internos y externos

Apoyar en la identificación de mecanismos que favorezcan la sostenibilidad del PAYS

Contribuir al desarrollo e implementación de la estrategia de vinculación del programa

Identificar sectores estratégicos

Contribuir a generar el posicionamiento institucional del programa frente al sector productivo

Identificar redes estratégicas con actores de sectores clave, así como identificar nuevos vínculos (empresas, startups, instituciones públicas, ONGs, centros tecnológicos y otros laboratorios)

El resto de las actividades se pueden observar en las bases del llamado, a través de este enlace.

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). Foto: Archivo El País

Requisitos para aplicar al puesto en el MGAP

El perfil técnico del llamado laboral exige el cumplimiento estricto de una serie de condiciones académicas y formales para habilitar la postulación de los candidatos:



Título profesional universitario en Ciencia y Tecnología de Alimentos, Medicina, Ingeniería en Alimentos, Bioquímica, Biotecnología, Nutrición o áreas afines.

Formación complementaria acreditada en áreas de gestión de la innovación, transferencia tecnológica o desarrollo de negocios.

Experiencia laboral mínima de dos años en funciones específicas de vinculación, transferencia de conocimiento o desarrollo de negocios tecnológicos.

También se solicita propiedad intelectual y un inglés intermedio-avanzado

Cómo postularse al trabajo de gestor en el MGAP

Los profesionales interesados en formar parte de este proceso de selección deberán registrarse de manera digital a través del sitio web oficial del MGAP. El procedimiento consiste en completar el formulario de inscripción correspondiente y adjuntar el currículum vitae detallado en formato PDF, indicando de forma clara el número de referencia del llamado, que es 4950-UY-3.

Una persona usando un teclado de una computadora para realizar una gestión en línea. Foto: Freepik.

El plazo establecido para la recepción de todas las postulaciones vencerá el miércoles 8 de julio de 2026. Todas las consultas se podrán realizar a través del correo electrónico compras.ugp@mgap.gub.uy o llamando al número telefónico 23064280 (interno 300116).

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.