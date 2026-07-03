Antel abrió un llamado laboral con una remuneración superior a $ 60.000: hay 46 vacantes

La Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel) abrió un llamado laboral público para incorporar 46 personas en el puesto de "técnico básico planta externa", bajo el régimen permanente.

Las tareas se ejercerán tanto en Montevideo como en distintas localidades del interior del país, según la inscripción que se realice. El cargo ofrece un sueldo base de $ 41.245, mas $ 20.312 en partida de alimentación, por una carga horaria de 48 horas semanales.

Tareas y funciones del cargo en Antel

Quienes queden seleccionados para ser técnicos en Antel deberán desempeñar el rol dentro de la red de infraestructura de la empresa. Las principales actividades asignadas para el puesto son:



Instalar y retirar redes y dispositivos de planta externa para asegurar la calidad del servicio.

para asegurar la calidad del servicio. Detectar y resolver fallas o reclamos relacionados con la red correspondiente.

Realizar el tendido, atención, instalación y desinstalación de la infraestructura de red.

Mantener y manejar la información, los insumos y los equipos vinculados al área.

Colaborar en el control y la validación de las redes que hayan sido relevadas.

Requisitos para aplicar al puesto de técnico en Antel

Requisitos excluyentes



Tener como mínimo 18 años cumplidos al momento de cierre de inscripción del llamado.

Poseer ciudadanía natural o legal.

Egresados de bachillerato de secundaria o UTU.

Mujer instalando red. Foto: Canva

Los requisitos de formación académica no serán excluyentes para el personal que ya se desempeñe en la empresa en el mismo perfil. Esto aplica a contratados por firmas proveedoras con seis meses de antigüedad o contratos de temporada recientes.

Cómo postularse al trabajo de técnico en Antel

Los interesados en el puesto técnico de Antel, deben postularse a través del sitio oficial de la organización: https://www.antel.com.uy. Ya se aceptan postulaciones y el período cierra el 22 de julio de 2026.

Para más información o consultas: llamadosexternos@antel.com.uy.