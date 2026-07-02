La Inddhh convoca a un llamado laboral con sueldo de $ 126.800 por seis horas diarias

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) abrió un llamado laboral público para cubrir una vacante de abogado en el Escalafón A Profesional - Grado IV, para desempeñarse en su sede de Montevideo. El puesto ofrece un sueldo básico de $ 126.835 nominales, complementado con un 58,5% por dedicación especial, bajo una carga horaria diaria mínima de seis horas de lunes a viernes.

El propósito del cargo de abogado es "Integrar la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh), desempeñando sus funciones con énfasis en el desarrollo de su trabajo profesional, aportando sus conocimientos y experiencia al equipo interdisciplinario", según detalla la institución en las bases del llamado.

Tareas y funciones del cargo en este llamado laboral

El profesional seleccionado tendrá la responsabilidad de integrar un equipo interdisciplinario donde aportará sus conocimientos legales especializados. La tarea principal radicará en recibir, orientar y tramitar de forma oral o escrita las consultas y denuncias sobre vulneraciones a los derechos humanos que ingresen a la Defensoría del Pueblo.

El abogado deberá analizar el marco normativo nacional e internacional aplicable al caso concreto. Asimismo, estará facultado para recolectar información, realizar visitas de inspección técnica, examinar expedientes y entrevistarse con personas vinculadas a las investigaciones en curso.

Entre sus cometidos diarios figurará la redacción de escritos judiciales complejos como recursos de amparo, denuncias penales y solicitudes de medidas provisionales urgentes. El especialista elaborará además proyectos de resolución y recomendaciones institucionales destinadas a ser consideradas por el Consejo Directivo, realizando el seguimiento de las respectivas actuaciones judiciales.

Requisitos para aplicar al puesto en la Inddhh

Requisitos excluyentes



Formación básica excluyente: titulo profesional universitario habilitante para el ejercito de la abogacia, expedido o revalidado en Uruguay.

Formación adicional excluyente: derechos humanos .

habilitante para el ejercito de la abogacia, expedido o revalidado en Uruguay. Experiencia excluyente Experiencia profesional comprobable minima de tres años en al menos una de las siguientes áreas: ejercicio de la abogacia en el ámbito público o privado, asesoramiento o patrocinio jurídico en materia de derechos humanos, atención o acompañamiento jurídico a personas en situación de vulnerabilidad, o funciones en organismos de control, defensa o protección de derechos.



Abogado trabajando. Foto: Canva

Requisitos no excluyentes

Formación adicional valorada

Formación de posgrado relacionado con el cargo a desempeñar. Especialidad en derechos humanos. Formación en Politicas Públicas. Conocimiento sólido de derechos humanos y constitucional, incluyendo estándares internacionales de protección. Conocimiento del derecho administrativo y de los procedimientos ante organismos del Estado . Excelente comunicación oral y escrita en idioma español. Buen manejo de las herramientas informáticas.

Experiencia adicional a valorar

Se tomará en cuenta la experiencia de cargos similares, ya sea en el ámbito público como en el privado. Se valorará especialmente la experiencia en resolución de conflictos y contención. Se valorará antecedentes en derechos humanos. Experiencia en sistematización y elaboración de documentos e informes.

Otros: disponibilidad para viajar al interior del pais y pernoctar fuera de Monteviden cuando las tareas así lo requieran.

Cómo postularse al trabajo de abogado en la Inddhh

Los postulantes podrán inscribirse únicamente completando el formulario web disponible en la web de la Inddhh, desde el día 2 de julio de 2026 hasta las 13:00 horas del jueves 16 de julio de 2026. Para más información, consultar las bases del llamado.