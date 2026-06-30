Poder Judicial abrió llamado laboral para chofer con sueldo de $ 63.900 por 40 horas semanales

El Poder Judicial abrió un llamado laboral público para la provisión de cargos de chofer destinados a desempeñarse en el Departamento de Transporte con sede en Montevideo. El ingreso se realizará bajo la modalidad de contrato con una remuneración nominal mensual de $ 63.989 y una carga horaria de 40 horas semanales.

Los seleccionados tendrán la responsabilidad de realizar el traslado de personas, materiales o documentos tanto dentro del radio de la capital como hacia el interior del país. Entre las tareas diarias asignadas se encuentra el control del estado del vehículo, el mantenimiento de la higiene de la unidad y la reposición de combustible. Asimismo, los trabajadores deberán cumplir suplencias de los conductores oficiales de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, la Secretaría Letrada, la Dirección General de los Servicios Administrativos y los jueces penales.

Requisitos para aplicar al puesto de chofer en el Poder Judicial

Los aspirantes a las vacantes de conductor deberán cumplir con las siguientes condiciones excluyentes al momento de la entrega de documentación:



Ser ciudadano natural o legal en las condiciones establecidas por la Constitución de la República .

. Tener entre 23 y 45 años de edad a la fecha de cierre de la inscripción.

Contar con bachillerato completo aprobado o su equivalente en la UTU.

aprobado o su equivalente en la UTU. Poseer libreta de conducir profesional vigente en cualquiera de sus categorías y control de salud vigente.

Acreditar un domicilio constituido en el departamento de Montevideo o en la zona metropolitana hasta un radio de 50 kilómetros de la capital.

o en la zona metropolitana hasta un radio de 50 kilómetros de la capital. Demostrar una experiencia laboral mínima de cinco años como chofer mediante la historia laboral del Banco de Previsión Social (BPS) y cartas de referencia de las empresas.

(BPS) y cartas de referencia de las empresas. No registrar sanciones por alcoholemia ni incidentes con las autoridades de tránsito pública en los últimos tres años.

Chofer trabajando. Foto: Canva

La convocatoria contempla las cuotas correspondientes a la Ley Nº 19.122 para personas afrodescendientes y la Ley Nº 19.684 para personas trans. Los postulantes que pertenezcan a estos colectivos deberán manifestarlo expresamente al momento de completar su ficha de inscripción en el sistema informático.

Cómo postularse al trabajo de chofer en el Poder Judicial

Los aspirantes deberán inscribirse exclusivamente a través de la página web del Poder Judicial: www.concursos.poderjudicial.gub.uy. El período de inscripción cierra el 12 de julio de 2026. Para más información, consultar las bases del llamado.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.