Llamado laboral de la IMM con sueldos de $ 95.700 por 30 horas semanales: últimos días para postular

La Intendencia de Montevideo (IMM) autorizó la apertura de un concurso para ingenieros agrónomos para conformar una lista de prelación destinada a cubrir futuros cargos en la División Desarrollo Rural. Establecieron un salario base de $ 95.703 y régimen de 30 horas semanales, en una convocatoria que apunta a reforzar equipos técnicos del departamento de desarrollo económico y otras dependencias municipales.

El concurso está dirigido a profesionales en agronomía con título universitario válido en Uruguay, ya sea expedido por la Universidad de la República o instituciones privadas reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

Como especifica la intendencia en las bases del llamado: "El ingeniero agrónomo está incluido dentro del Escalafón Profesional y Científico, el cual comprende actividades complejas cuyo desarrollo requiera un alto nivel de conocimientos que se adquieren en el nivel superior universitario y habiliten aplicar -con enfoques integradores y amplio margen de autonomía- conceptos y teorías científicas, transmitir conocimientos y aumentar su acervo por medio de la investigación. Este escalafón requiere título universitario correspondiente a carreras de cuatro o más años de duración".

Requisitos para postular al trabajo de ingeniero en la IMM

Título de ingeniero agrónomo expedido, revalidado o reconocido por la Universidad de la República Título universitario de grado equivalente a cuatro o más años de duración, expedido por instituciones privadas avaladas mediante Decreto de Reconocimiento del MEC.

Qué tareas se enmarcan en el puesto de ingeniero en la IMM

Algunas de las tareas previstas para el cargo de ingeniero agrónomo en la IMM son:



Asesorar en todos los temas de su especialidad, para lo cual realiza entre otras actividades, informes técnicos de distinto tipo que le requieran, planificación, diseño y control de proyectos, integrando y coordinando grupos de trabajos y mantenimiento de sistemas de calidad .

. Elaborar y supervisar proyectos referidos a cultivos agrícolas, programando y aplicando técnicas de utilización de tierras para posibilitar su mayor rendimiento, así como para mejorar la calidad de los productos agrícolas y forestales.

Ingeniero agrónomo.

Diseñar programas de cultivo y cuidado de especies vegetales y de uso y mantenimiento de los espacios verdes.

y de uso y mantenimiento de los espacios verdes. Investigar y asesorar sobre la reproducción y el cultivo de árboles , diseña o mejora los métodos pertinentes y prepara y dirige trabajos de repoblación y conservación de los mismos en plazas y parques.

, diseña o mejora los métodos pertinentes y prepara y dirige trabajos de repoblación y conservación de los mismos en plazas y parques. Dirigir y supervisar plantaciones, el uso y aplicación de fitosanitarios y productos químicos.

Coordinar el uso de maquinaria y tractores agrícolas.

¿Cómo inscribirse al llamado de ingeniero agrónomo en la IMM?

Los aspirantes deberán inscribirse exclusivamente a través de la página web de la IMM: https://ofertalaboral.montevideo.gub.uy/institucional/oferta-laboral/abiertos. El período de inscripción cierra próximamente, el jueves 2 de julio de 2026. Para más información, consultar las bases del llamado.