Préstamos de la IMM para refaccionar casas: estos son los montos máximos y las zonas que participan

La Intendencia de Montevideo (IMM) abrió el período de inscripciones para una nueva edición del programa "Mejorá tu vivienda", que se desarrollará del 1 al 31 de julio en zonas de los municipios B, C, CH, D y E. El objetivo es facilitar el acceso a préstamos para refaccionar hogares y mejorar su estado, en una iniciativa que apunta a revertir problemas de deterioro y fortalecer el entorno urbano en áreas centrales de la ciudad.

Se trata del segundo llamado de Áreas centrales de este programa, dirigido a estas zonas específicas de la capital, donde la comuna busca atender situaciones vinculadas al desgaste de las construcciones y a las dificultades económicas de sus propietarios para realizar obras de mantenimiento. Conocé cómo participar del programa y qué documentación se debe presentar.

El programa otorga préstamos para vivienda con asesoramiento técnico, lo que permite a los beneficiarios no solo acceder al financiamiento sino también contar con orientación profesional durante el proceso y ejecución de obras.

Ana Knobel, vecina del barrio Palermo que ya accedió al beneficio, valoró la iniciativa y destacó que “está buenísimo acceder a este préstamo, porque es un espaldarazo importante”. Además, subrayó que quienes participen recibirán “un gran asesoramiento técnico” y lograrán mejorar tanto su vivienda como el entorno barrial.

¿Qué tipo de reformas y obras se pueden financiar con el préstamo?

El programa "Mejorá tu vivienda" está orientado a financiar distintas intervenciones que apunten a resolver problemas estructurales o de mantenimiento en los hogares.

Entre las obras más frecuentes se incluyen la refacción de baños y cocinas, reparación o sustitución de pisos, trabajos de pintura y revoque, así como el tratamiento de humedades e impermeabilización de paredes y azoteas.

Áreas centrales: las viviendas que se encuentran en esta área pueden acceder a un préstamo para refacciones o reformas. Foto: captura de pantalla de Google Maps

También se contemplan mejoras en fachadas, limpieza y pintura exterior, conexión al saneamiento y la reparación de áreas comunes en edificios, como escaleras, corredores o cajas de ascensores.

Los montos varían según el tipo de propiedad. En el caso de viviendas individuales, el préstamo puede alcanzar hasta $268.000, mientras que para propiedades horizontales y cooperativas el máximo es de $1.625.000, con un tope de $216.000 por unidad.

La Intendencia podrá además otorgar subsidios específicos para obras de fachada si el equipo técnico así lo considera.

Requisitos y cómo postularse a "Mejorá tu vivienda"

Las personas interesadas en acceder a Mejorá tu vivienda pueden inscribirse de forma presencial en la sede de la Intendencia, ubicada en Av. 18 de Julio 1360, de lunes a viernes entre las 10:15 y las 15:45 horas.

También está habilitada la Oficina de Rehabilitación Urbana en Ciudad Vieja, en Pérez Castellanos 1542, que atiende los miércoles y viernes en el mismo horario. Otra opción es realizar la solicitud vía correo electrónico a la dirección: mejora.vivienda@imm.gub.uy.

Programa "Mejorá tu vivienda" Foto: IMM

Para postularse, se requiere ser propietario, promitente comprador o titular de derechos sucesorios. En el caso de arrendatarios o usufructuarios, deben contar con la autorización del propietario.

Además, los ingresos del núcleo familiar deben ubicarse entre 20 y 100 Unidades Reajustables, y la vivienda debe estar al día con tributos, servicios y obligaciones como contribución inmobiliaria, OSE, UTE y Antel.

¿Qué documentación se debe presentar para participar de Mejorá tu vivienda?

Para viviendas o apartamentos individuales



Cédula de identidad de todas las personas que habiten el hogar.

Comprobante de ingresos (sueldos, pensiones, jubilaciones u otros).

Facturas de OSE, UTE, Antel y gastos comunes.

Facturas de Tributos domiciliarios, contribución inmobiliaria y tasa de saneamiento.

A partir de los 70 años de edad, los/as aspirantes deberán contar con una firma solidaria (de una persona menor de 70 años) y presentar fotocopia de cédula de identidad, domicilio y comprobante de ingresos de la misma.

Persona organizando documentación. Foto: Freepik.

Para propiedades horizontales



Documento de conformidad: modelo brindado por la intendencia a ser completado por la mayoría de los copropietarios.

Cédula de identidad del representante de la propiedad horizontal ante esta solicitud.

Factura de tarifa de saneamiento y resumen de gastos comunes. Todos los tributos deben estar al día.

Por consultas o para más información, comunicarse a través del teléfono 1950, internos 4996 al 4999, o mediante el correo electrónico oficial del programa.