Así funcionará el transporte público en Montevideo durante las vacaciones de julio de 2026

La Intendencia de Montevideo (IMM) lanzó un comunicado sobre cambios en el funcionamiento habitual de transporte público metropolitano con motivo de las vacaciones de invierno 2026.

Como detalla la comuna en el anuncio, "la semana del 29/6 al 3/7 habrá horarios especiales de transporte", por lo que se verán afectadas los horarios de las líneas hasta este viernes. A su vez, comunicaron que el "el servicio de Administración de Transporte no atenderá público desde el 29/6 al 3/7 inclusive". Concoé cómo consultar los horarios especiales de transporte durante esta semana.

Cómo consultar los nuevos horarios del STM en la web de la IMM

Para consultar los horarios especiales por las vacaciones de invierno 2026, se debe ingresar al sitio web del Sistema de Transporte Metropolitano (STM). Allí se debe seleccionar la línea correspondiente y debajo, donde se consulta el "tipo de horario", elegir la opción "Especial - Vacaciones de julio".

Averiguá los horarios especiales de transporte acá: https://www.montevideo.gub.uy/app/stm/horarios/

Selección "Especial - Vacaciones de julio" en el Tipo de horario del sitio de STM. Foto: captura de pantalla del sitio web de STM.

El clima en estas vacaciones de invierno 2026

Las vacaciones de julio comenzaron en Uruguay con un marcado descenso de la temperaturas debido al ingreso de un frente frío el pasado domingo 28 de junio, que provocó lluvias y heladas agrometeorológicas.

El meteorólogo Mario Bidegain detalló en diálogo con El País que para esta semana ingresaba "un nuevo frente frío con lluvias y bajan nuevamente las temperaturas. Durante la semana tendremos máximas de 11°C o 12°C en Montevideo, con vientos del oeste y poco sol".

Este frente frío se debe a una baja presión en el Atlántico que desde este lunes afecta en el sur de Brasil y generará "lluvias importantes en Río Grande y en el noreste de Uruguay", agregó Bidegain. Los departamentos de Rivera, Cerro Largo y Artigas serán los más afectados, con precipitaciones que rondarán los 20 y 30 mm.

#pronóstico de lluvias acumuladas (mm) según Cosmo7 (@inmet_) para VIE26jun-JUE02jul, se destacan máximos 80-150 mm al N de Rio Grande Sul (#Brasil), #Misiones (#Argentina) y Sur #Paraguay. Sobre #Uruguay máximos 20-40 mm sobre NE (Artigas, Rivera y Cerro Largo). pic.twitter.com/X11gePBdUp — Mario Bidegain (@mario_bidegain) June 26, 2026

Por su parte, el meteorólogo Guillermo Ramis coincidió en que el escenario de mayor inestabilidad se concentrará en la región noreste debido al desarrollo de una depresión atmosférica sobre Brasil.

Las perspectivas para el martes y el miércoles reafirman la persistencia del ambiente frío, con mínimas de 3°C y máximas de 13°C, bajo la influencia de vientos del sector sur que incrementarán la sensación térmica de frío.