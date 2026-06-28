Vacaciones de invierno: Airbag, Topa, "Moana", "Enola Holmes 3" y más de 70 planes para niños durante la semana

La agenda cultural de los próximos días llegará cargada de propuestas para distintos públicos. Entre el domingo 28 de junio y el sábado 4 de julio habrá recitales, estrenos de cine, obras de teatro, espectáculos infantiles y novedades en las principales plataformas de streaming.

La semana coincidirá, además, con el comienzo de las vacaciones de invierno, por lo que buena parte de la programación estará orientada a niños y familias. A eso se sumarán visitas internacionales, homenajes musicales y varias producciones que desembarcarán en las salas y en las plataformas.

A continuación, una selección de actividades recomendadas para planificar la semana.

Los shows que vienen desde el exterior

Las propuestas internacionales serán uno de los puntos fuertes de las vacaciones de julio. Hoy, el trío argentino-brasileño Pim Pau se presentará en la sala mayor del Auditorio Adela Reta con Fiesta Tucumpá, un espectáculo que combina música, juegos y humor. En esa misma sala, el martes, los argentinos de Pequeño Pez ofrecerán dos funciones con las canciones y juegos de su nuevo espectáculo. El también argentino Diego Topa viene de gira a Uruguay con su espectáculo Mundo de colores. Mañana se presenta en Paysandú; seguirá en Punta del Este, Durazno, Salto y San José.

Pequeño Pez. Galaxia y Cone. Foto: Difusión.

Una catarata de espectáculos para niños en los próximos días

Además de las propuestas internacionales, la agenda de shows para la primera semana de las vacaciones de julio ofrecerá más de 70 opciones para niños y familias. La lista incluye Cenicienta (el musical), que tendrá dos funciones diarias en El Galpón y está protagonizada por el español Ciro Tamayo.

En el Teatro Solís habrá tres propuestas en paralelo: la sala principal presentará 1930: misión futuro, el nuevo espectáculo de Ruperto Rocanrol; la sala Zavala Muniz ofrecerá Las cuatro estaciones de Vivaldi, por la Ovidio Titers Band; y la sala Delmira Agustini recibirá Alfombras mágicas y las Bichipelotas.

En la sala Eduardo Fabini del Auditorio Nacional del Sodre se podrá ver El Principito, el musical, con dos funciones diarias, mientras que la sala Hugo Balzo presentará El camino de los árboles. El Auditorio Nelly Goitiño también tendrá doble función de Aladdín: un musical genial.

La agenda completa de espectáculos para niños de estas vacaciones de invierno a continuación:

Airbag en el Antel Arena, Leo Maslíah y homenaje a Jorge Galemire

La agenda musical de esta semana ofrecerá pocas pero interesantes opciones. Esta noche, la banda argentina Airbag presentará la segunda función de la gira El Club de la Pelea II en el Antel Arena. Esa misma noche, el Conjunto Nacional de Música de Cámara ofrecerá Paisajes sonoros: el gran sinfonismo para cuarteto de trombones en el Auditorio Vaz Ferreira. Mañana se homenajeará a Jorge Galemire en El Mingus. El sábado, Flor Sakeo repasará su repertorio en Sala Rondeau, mientras que Leo Maslíah actuará junto a Tato Bolognini y María Bentancur en Sociedad Urbana Villa Dolores.

Nota a Leo Masliah, compositor, pianista, cantante y escritor uruguayo, en su domicilio en Montevideo, ND 20240520, foto Francisco Flores - Archivo El Pais Francisco Flores/Archivo El Pais

"Moana", "Evil Dead: en llamas" y más novedades en cines

La cartelera de cines ofrecerá varias novedades y funciones especiales. Mañana, Cine Arte del Sodre exhibirá Nazarín, de Luis Buñuel, y Flores en equinoccio, de Yasujirō Ozu, en la Sala B del Auditorio Nelly Goitiño. El miércoles se estrenará el live-action de Moana, protagonizado por Dwayne Johnson y Catherine Laga’aia. El jueves llegará el turno de Evil Dead: en llamas, la sexta entrega de la exitosa saga cinematográfica. Ese mismo día, los complejos Life sumarán dos novedades: Gioia Mia: un verano en Sicilia, la nueva y celebrada película de Margarita Spampinato, y la tailandesa Un fantasma a su servicio.

"Elle" y "Enola Holmes 3" llegan al streaming

El streaming tendrá dos estrenos destacados esta semana, uno en Prime Video y otro en Netflix. El miércoles, la plataforma de Amazon sumará Elle, la serie precuela de Legalmente rubia que explora la juventud de la icónica Elle Woods, un éxito de taquilla. Ese mismo día, Netflix estrenará Enola Holmes 3, con Millie Bobby Brown nuevamente en el papel de la ingeniosa hermana de Sherlock Holmes. “La detective Enola Holmes viaja a Malta, donde sus aspiraciones se entremezclan con su caso más complejo y peligroso hasta la fecha”, adelanta la sinopsis oficial de la plataforma.