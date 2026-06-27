El nuevo videoclip de los Rolling Stones con Anya Taylor-Joy y la inesperada canción junto a Robert Smith

Faltan dos semanas para la salida de Foreign Tongues, el nuevo álbum de los Rolling Stones, y la banda decidió acelerar la cuenta regresiva. El jueves publicó dos nuevas canciones, estrenó un videoclip y lanzó un podcast que documenta desde adentro el proceso de creación del disco, previsto para el viernes 10 de julio.

La catarata de novedades empezó con la publicación de “Jealous Lover”, originalmente anunciada para el viernes. Sin previo aviso, los Stones la adelantaron en plataformas y la acompañaron con “Divine Intervention”, en un guiño al formato clásico de los sencillos de vinilo, con lado A y lado B.

Con estos lanzamientos ya son cuatro las canciones de Foreign Tongues disponibles antes de la edición completa. Se suman a “Rough And Twisted”, que la banda presentó inicialmente bajo el seudónimo The Cockroaches, y a “In The Stars”, el primer sencillo oficial del disco.

“Jealous Lover” profundiza el costado más ligado al R&B y al soul que históricamente definió el sonido del grupo. Mick Jagger vuelve al falsete con el que grabó clásicos como “Emotional Rescue”, “Miss You” y “Undercover of the Night”.

La letra narra una historia atravesada por los celos y el sarcasmo, mientras Keith Richards y Ronnie Wood sostienen el pulso con guitarras de impronta clásica. La base rítmica vuelve a estar en manos del bajista Darryl Jones y del baterista Steve Jordan -encargado de reemplazar a Charlie Watts tras su muerte-, con Steve Winwood aportando órgano y piano Rhodes.

El videoclip, disponible en YouTube desde ayer, está protagonizado por Anya Taylor-Joy y Charles Melton.

“Divine Intervention”, por su parte, cuenta con la participación de Robert Smith, líder de The Cure, y recupera el pulso del rock directo y uptempo que marcó buena parte de la historia de los Stones.

La otra gran novedad llegó fuera de la música. El grupo lanzó el primer episodio de Speaking In Tongues, un podcast que tendrá otras cinco entregas, y en el que se reconstruye el detrás de escena del álbum a través de entrevistas con Jagger, Richards y Wood, narradas por Norah Jones.

El podcast inicia donde terminó Hackney Diamonds, el disco de 2023 que luego le dio a la banda un premio Grammy, y sigue paso a paso el proceso creativo del nuevo trabajo: desde las primeras ideas hasta las sesiones de grabación. Además de los tres integrantes actuales, participan el productor Andrew Watt, Robert Smith, Steve Winwood y el artista Nathaniel Mary Quinn, autor de la portada del álbum.

La serie también incluye conversaciones inéditas registradas en el estudio y fragmentos de canciones que todavía no habían sido difundidas. “Sabemos que la energía sigue ahí y también sabemos cómo usarla”, dice Wood en uno de los adelantos.

Foreign Tongues será el vigésimo quinto álbum de estudio de los Stones. Tendrá 14 canciones y contará con colaboraciones de Paul McCartney, y Chad Smith además de una participación póstuma de Charlie Watts, registrada durante una de las últimas sesiones del histórico baterista antes de morir, en 2021.