Una obra histórica para acercar a los niños a la música clásica se vuelve experiencia inmersiva en vacaciones

Orquesta en vivo, ballet, teatro, ilustraciones y videomapping es lo que propone la auspiciosa asocación para estas vacaciones de invierno, entre la Orquesta Juvenil Nacional del Sodre y la División Ballet de la Escuela de Formación Artística del Sodre.

Todo eso estará al servicio de El carnaval de los animales, la clásica obra de Camille Saint-Saëns.

Irá del 3 al 5 de julio en la Sala Eduardo Fabini, o sea la principal, del Auditorio Nacional Adela Reta y las entradas están en Tickantel. Los precios van de 170 a 700 pesos.

La puesta contará con la dirección general y musical de la maestra Claudia Rieiro —directora académica fundadora de la Orquesta Juvenil Nacional del Sodre—, dirección escénica de Andrés Papaleo, actor y director vinculado a la Comedia Nacional y coreografía original de María Inés Camou. Además, las ilustraciones estarán a cargo de Andrés Alberto.

“El proyecto rompe con ciertos moldes tradicionales asociados a la música clásica, y también a los espectáculos de vacaciones”, dice su comunicado oficial. “Su formato transversal busca (...) generar un punto de encuentro entre generaciones a través de la cultura".

Compuesta en 1886 por el francés Saint-Saëns, El carnaval de los animales es una de las obras más populares de la música clásica. Concebida como una broma musical para un círculo de amigos, la suite está formada por 14 movimientos breves que retratan distintos animales mediante ingeniosos recursos orquestales.

Sobre esa base musical, la producción del Sodre tendrá como hilo conductor la historia de Anita, una niña que sueña con ser parte de la orquesta, y Pipo, su inseparable muñeco.

“A lo largo de la obra, actores, bailarines, ilustraciones y videomapping acompañarán la música, en una sucesión de escenas visuales y coreográficas diseñadas para despertar la imaginación y generar una experiencia inmersiva, se anuncia desde su producción.

