Agenda de vacaciones de julio 2026: todos los espectáculos del 26 al 3 de julio, precios y cómo comprar entradas

Las vacaciones de invierno comienzan este fin de semana con una cartelera infantil excepcionalmente amplia en todo Uruguay. Entre el viernes 26 de junio y el viernes 3 de julio se concentrarán decenas de propuestas para todas las edades: musicales, teatro, circo, espectáculos musicales, experiencias inmersivas y actividades educativas. Si bien la mayor parte de la programación se desarrollará en Montevideo, también habrá shows y actividades en distintas ciudades del interior del país.

La programación reúne tanto grandes producciones internacionales como una fuerte presencia de creaciones uruguayas. En esos primeros ocho días de vacaciones convivirán nombres convocantes como Pim Pau, musicales inspirados en clásicos de la literatura y el cine, además de estrenos nacionales, montajes premiados y espectáculos que combinan música, actuación, danza, títeres, tecnología y participación del público.

Los musicales volverán a ocupar un lugar central en la agenda. Títulos como Aladdín: Un Musical Genial, El Principito: El Musical, Cenicienta, Oz: El Secreto de la Ciudad Esmeralda y La Bella y la Bestia compartirán cartel con propuestas uruguayas como 1930: Misión Futuro de Ruperto Rocanrol, Los cuentos de Juanita Jalea, Mi mundial y El Carnaval de los animales, una producción que une orquesta sinfónica, danza, teatro, ilustraciones y videomapping.

La oferta también incluirá experiencias para quienes buscan salidas con un componente educativo o interactivo. Habrá funciones inspiradas en la pionera de Internet Ida Holz, teatro accesible con Lengua de Señas Uruguaya, espectáculos de improvisación, circo contemporáneo, magia, teatro visual sin palabras y dos grandes exhibiciones dedicadas al mundo de los dinosaurios. A eso se sumarán propuestas especialmente diseñadas para los más pequeños y talleres creativos para disfrutar en familia.

A continuación, una guía con 75 espectáculos y actividades para disfrutar entre el viernes 26 de junio y el viernes 3 de julio. Incluye fechas, salas, horarios y entradas para planificar las vacaciones de invierno y elegir entre algunas de las propuestas más destacadas de la cartelera montevideana.