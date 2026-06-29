Ciro Tamayo: el regreso al BNS, el desafío de hacer "Cenicienta, el musical" y reencontrarse con la danza

Ciro Tamayo atraviesa un año de nuevos proyectos. Tras regresar este año al Ballet Nacional del Sodre, donde ya volvió a escena como parte del elenco de El corsario, el primer bailarín suma ahora una experiencia diferente: durante las vacaciones de julio se pone en la piel de Lord Pinkleton, el asistente nervioso, hiperactivo y cómico del Lord Canciller en Cenicienta, el musical, que tendrá funciones en el Teatro El Galpón. Las entradas están a la venta por Redtickets.

Quienes lo identifican únicamente con el repertorio clásico pueden sorprenderse al verlo convertido en un personaje de comedia familiar. Para él, el salto resulta completamente natural.

“Me gusta cantar y me encanta actuar”, dice en charla con El País. “No estoy tan acostumbrado a usar la palabra porque vengo más desde lo gestual, pero siempre disfruté muchísimo el teatro musical como espectador”.

Los responsables del espectáculo que dirige Daniel Infante Pan lo convocaron después de verlo en una experiencia teatral anterior, donde había demostrado que, además de bailar, también podía cantar. La respuesta fue inmediata. “Ni bien empezamos los ensayos me sentí como pez en el agua”.

En el musical de Rodgers & Hammerstein, Tamayo interpreta a Lord Pinkleton, un personaje que parece hecho a su medida. “Es hiperactivo, miedoso, muy simpático y muy físico. Todo el tiempo se está moviendo, reaccionando y jugando con lo que pasa alrededor”, cuenta. La construcción del rol encaja naturalmente con sus años de trabajo corporal. “Interpreta mucho con el cuerpo lo que está diciendo o lo que dicen los otros personajes. Creo que por eso pensaron en mí para este papel”. Además, destaca la conexión que establece con el público más chico. “En algunos momentos se dirige a los niños, así que siento que puede convertirse en una especie de amiguito dentro de la obra”.

También dice estar “convencidísimo de que esta experiencia abre puertas”, aunque por ahora se sigue definiendo como intérprete antes que como creador. “No me siento capacitado para crear una obra o coreografiar. Después veremos qué pasa. Capaz algún día me despierto y me vuelvo tremendo coreógrafo”.

Volver renovado. Tamayo anunció su alejamiento del Ballet Nacional del Sodre en 2024 y muchos interpretaron la decisión como el cierre definitivo de una etapa. Después de más de una década en la compañía estatal, donde se convirtió en una de sus figuras más reconocidas y alcanzó el rango de primer bailarín, la noticia sorprendió tanto al público como al ambiente artístico.

Sin embargo, para él nunca se trató de abandonar la danza.

“Mi carrera en la danza no iba a terminar ni mucho menos”, asegura. “Simplemente necesitaba tomar distancia del Ballet del Sodre como institución, buscar otros proyectos y reencontrarme un poco conmigo mismo”.

Ciro Tamayo en el BNS. Foto: Archivo. Santiago Barreiro

La pausa le permitió tomar perspectiva sobre una profesión que muchas veces se vive a una velocidad que deja poco espacio para la reflexión.

“Uno sale afuera y se da cuenta de que hay cosas que daba por sentadas”, reconoce. “Tenemos un teatro increíble, un lugar de trabajo privilegiado. También hay que valorar la estabilidad y, sobre todo, el grupo humano. Extrañaba mucho ese abrazo de mis compañeros”.

Para un artista acostumbrado a los escenarios internacionales, esa dimensión humana sigue siendo uno de los aspectos más valiosos de trabajar en Uruguay. Tamayo recuerda que durante sus experiencias en el exterior una de las primeras cosas que notó fue la diferencia cultural en la forma de relacionarse.

“La calidez humana que tenemos acá es algo que siempre me fascinó”, dice.

De su carrera, su regreso al Ballet Nacional del Sodre y este nuevo desafío en el teatro musical, esto es un extracto de la charla con Ciro Tamayo.

—Ingresaste al Ballet Nacional del Sodre en 2011 y llegaste muy joven a ser primer bailarín. ¿Cómo cambió tu relación con la danza desde entonces?

—Estoy convencido que el bailarín no está separado de la persona. La forma en que uno interpreta una obra tiene muchísimo que ver con cómo está viviendo. No es igual un bailarín de 18 años que alguien de treinta y pocos que ya se enamoró, se desenamoró, perdió seres queridos, sufrió, fue feliz y atravesó distintas etapas de la vida.

—¿Entonces también cambia la manera de interpretar un personaje?

—Totalmente. Por eso siempre me gusta cuando volvemos a montar un ballet que hicimos hace varios años. En realidad no repetís nada. La coreografía puede ser la misma, pero vos ya no sos la misma persona. Tu relación con ese personaje cambió por completo. Descubrís cosas que antes no habías visto, empezás a entender otras emociones y aparecen matices nuevos. Esa evolución es muy linda.

—Después de haber bailado tantos roles importantes, ¿qué te sigue motivando?

—Seguir estudiando. Seguir afinando detalles. Buscar esa excelencia que parece una palabra muy grande o muy usada, pero que para un artista nunca termina. Siempre hay algo para mejorar, para pulir o para descubrir.

—Ahora sos parte de un musical que está pensado para las infancias, pero también para toda la familia.

—Sí, absolutamente. Es una adaptación del musical de Broadway enfocada un poco más hacia los niños, pero es un espectáculo familiar. Tiene música maravillosa y escenas muy divertidas. Creo que los adultos también la van a disfrutar muchísimo.

—¿Te interesa seguir desarrollando proyectos fuera del Ballet Nacional del Sodre?

—Siempre me interesó. Obviamente mi prioridad sigue siendo la compañía, porque es mi trabajo principal, pero creo que es muy sano que un artista pueda salir a hacer otras cosas.

—¿Por qué?

—Porque uno vuelve con otras herramientas. Conocés otras maneras de trabajar, otras disciplinas, otras formas de interpretar. Todo eso después lo compartís con tus compañeros. Me parece que es un ida y vuelta muy positivo para todos.

—¿Sentís que esta experiencia puede abrirte una puerta dentro del teatro musical?

—Estoy convencido de que sí. Así como esta oportunidad apareció porque alguien me había visto actuar y cantar antes, espero que ahora surjan otras experiencias. Creo que el mundo artístico funciona mucho así: un proyecto te lleva al siguiente.

—Después de este regreso y de esta nueva experiencia teatral, ¿con qué sensación te quedás?

—Con la certeza de que salir un rato del lugar donde uno está también ayuda a crecer. Hoy disfruto mucho estar en el Ballet Nacional del Sodre y, al mismo tiempo, poder explorar otras ramas del arte. Siento que una cosa alimenta a la otra y que todavía tengo muchísimo por aprender.