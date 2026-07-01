OPP abrió un llamado laboral ofreciendo un sueldo de $ 102.500 por 40 horas semanales

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) lanzó un llamado laboral para contratar a un consultor que se desempeñará como asesor legal en su sede central de la Torre Ejecutiva, ubicada en el departamento de Montevideo. El puesto ofrece una remuneración mensual de $ 102.573 más IVA, bajo la modalidad de arrendamiento de servicios, y establece una carga horaria de 40 horas semanales.

El cargo se enmarca en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que tiene como propósito apoyar técnica y operativamente la gestión de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para el cumplimiento de sus cometidos en las áreas de descentralización, desarrollo territorial y calidad de las políticas públicas", según indica el organismo en las bases del llamado.

Tareas y funciones del cargo de asesor legal en la OPP

El objetivo de la consultoría radica en colaborar activamente con las responsabilidades del sector legal, asumiendo la representación legal en procesos administrativos ante otros organismos o dependencias del Estado, así como ante órganos jurisdiccionales.

Entre las principales actividades diarias que establece el perfil oficial, el profesional tendrá que encargarse de la redacción o el control de proyectos de actos administrativos, decretos o artículos de ley, además de la confección de informes jurídicos detallados que le sean requeridos por las autoridades.

Deberá ocuparse de la redacción y supervisión de convenios con otros organismos estatales o no estatales y entidades de carácter internacional. El consultor participará en procesos competitivos de compras regulados por la normativa nacional y en contrataciones con organismos internacionales cuando se utilicen fondos administrados por estos. También colaborará en equipos interdisciplinarios y mantendrá actualizado el registro de competencias asignadas a la oficina.

Requisitos para aplicar al puesto en la OPP

Requisitos excluyentes



Título universitario de la carrera de doctor en derecho y ciencias sociales o abogado emitido por la Universidad de la República o por instituciones privadas reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC). En caso de títulos extranjeros, deben estar revalidados por la autoridad competente. Tener entre dos y seis años de ejercicio de la profesión a la fecha de publicación del presente llamado. Entregar junto con el CV, escolaridad de la carrera de grado.

Mujer ejerciendo como abogada. Foto: Canva

Requisitos no excluyentes



Certificaciones, diplomas, especializaciones, posgrados o maestrías en temas afines a la consultoría, en curso o culminadas. Certificaciones, diplomas, especializaciones, posgrados o maestrías en derecho administrativo y/o gestión financiera del Estado en curso o culminadas. Cursos relacionados con el derecho administrativo, constitucional, contrataciones estatales y/ o derecho procesal de más de 20 horas (culminados). Publicaciones en tema afines a la consultoría. Experiencia en asesoría legal, valorándose especialmente la efectuada en el ámbito público y/o en derecho administrativo.

Cómo postularse al trabajo de asesor legal en la OPP

El proceso de recepción de postulaciones se mantendrá habilitado hasta el 19 de julio de 2026 inclusive. Los profesionales interesados que reúnan todos los requisitos excluyentes deben enviar su currículum junto con los comprobantes correspondientes por vía electrónica a la dirección seleccionconsultores@opp.gub.uy, especificando en el asunto del correo el texto: "Ref. CONSULTOR/A ASESOR/A LEGAL". Para más información, consultar las bases del llamado.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.