Otorgaron libertad anticipada a los tres exdirigentes del Sunca condenados por el caso Fosvoc

La Justicia otorgó la libertad anticipada a los tres exdirigentes del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) que habían sido condenados por el desvío de dinero del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc).

Se trata de Bruno Bertolio, Santiago Bernaola y Víctor Rivero, quienes meses atrás aceptaron su responsabilidad en el marco de un acuerdo abreviado y fueron condenados por los delitos de apropiación indebida, estafa, asociación para delinquir y asistencia al lavado de activos.

Según surge de las resoluciones judiciales, la Justicia entendió que los tres condenados tuvieron una progresión dentro del sistema penitenciario, por lo que hizo lugar al pedido de libertad anticipada, dijeron fuentes del caso a El País.

El pedido, que llegó a fines de la semana pasada por parte de la defensa de los condenados, fue estudiado por la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 3er Turno, encabezada por Gilberto Rodríguez. El fiscal revisó la documentación remitida por el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y finalmente anunció este lunes que no se opondría al planteo de la defensa.

La libertad anticipada no implica que los tres exdirigentes queden desvinculados del sistema. Continuarán bajo monitoreo mientras transcurre el tiempo restante de la pena, de acuerdo con las condiciones fijadas por la Justicia.

Para acceder al beneficio, fue clave el informe favorable del INR. Ese informe toma en cuenta distintos criterios vinculados a la evolución de la persona privada de libertad, como su conducta dentro del establecimiento, la ausencia de sanciones relevantes, la participación en actividades laborales o educativas, el avance en el proceso de rehabilitación y las condiciones para sostener el egreso.

Los tres exdirigentes sindicales habían sido condenados luego de que la investigación determinara que participaron en maniobras que provocaron un faltante millonario en el Fosvoc, un fondo creado para facilitar el acceso a la vivienda por parte de los trabajadores de la construcción.

En la audiencia en la que fueron condenados se concluyó que las maniobras generaron un faltante cercano a US$ 1 millón.

Rivero y Bernaola habían recibido una pena de dos años y un mes de penitenciaría, mientras que Bertolio fue condenado a dos años y tres meses. Los tres habían sido expulsados previamente del Sunca, junto a otros exintegrantes del sindicato, luego de que el gremio entendiera que “defraudaron la confianza” depositada en ellos.

El caso se inició a partir de una denuncia presentada por el propio Sunca y la Cámara de la Construcción, que pidieron investigar penalmente la fuga de dinero del fondo. Según había detallado el fiscal Rodríguez, la maniobra incluía movimientos de dinero a través de terceros y solicitudes de prestaciones para personas que no existían o que no correspondían.