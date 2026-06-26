Caso Sunca: defensa de secretaria de Finanzas presentará información sobre cuentas bancarias a la Fiscalía

Laura Alberti, secretaria de Finanzas del Sindicato Único de la Construcción y Anexos (Sunca), declaró como indagada en Fiscalía este martes. En una indagatoria que duró aproximadamente dos horas, dio sus explicaciones sobre dos casos en los que viene trabajando el fiscal Gilberto Rodríguez y su equipo: las irregularidades en el Fondo Social de Viviendas de Obreros de la Construcción (Fosvoc) y la denuncia por las "horas solidarias". Por la primera causa, el defensor de Alberti se comprometió a presentar el detalle de las cuentas a las que su clienta tenía acceso, quién más las manejaba, etcétera, dijeron fuentes del caso a El País.

En la denuncia por Fosvoc hay varias personas condenadas y, según la Fiscalía, las maniobras para obtener dinero del fondo ilícitamente fueron tres. Por un lado, operó Stella Rey, una mujer que estaba encargada de pagarle los sueldos a los empleados del fondo y tenía un acceso irrestricto a la cuenta. De allí se transfirió dinero a aproximadamente diez "mulas financieras", algunas de ellas eran parte del sindicato y otras no. Se concluyó que se realizaron 193 transferencias irregulares. Por otro, utilizaban "partidas especiales" y "partidas espejos" para personas a las que no les correspondía y se quedaban con el dinero. Tuvieron un rol protagónico en esto Bruno Bertolio, Víctor Rivero y Santiago Bernaola, dirigentes sindicales que fueron condenados.

En esa oportunidad, la fiscal adscripta Gabriela Gómez indicó que las operaciones mencionadas permitieron dar "cuenta que, por lo menos desde el año 2023, se había instalado en forma consuetudinaria un modus operandi tendiente a financiar actividades”.

Bertolio, Rivero y Bernaola mencionaron a Alberti en sus declaraciones y en algún caso señalaron que ella dio las órdenes. Según la mujer, que declaró este jueves, no hay nada que vincule a ella a este caso más allá de estos testimonios y ratificó su inocencia. De todas maneras, al ser ella titular de aproximadamente nueve cuentas, su abogado presentará detalles sobre ellas.

La investigación fiscal indica que por las irregularidades en el Fosvoc los asociados se vieron afectados en cerca de US$ 1 millón. Inicialmente, los fiscales tenían la hipótesis de que parte de ese dinero podría haber ido a financiar la campaña del Partido Comunista del Uruguay (PCU), algo que Alberti negó. Aseguró que su desempeño en el PCU, donde también fue secretaria de Finanzas, es absolutamente independiente de su tarea en Sunca.

En una segunda etapa de la declaración, Alberti fue consultada sobre la denuncia por las "horas solidarias". Cuando un afiliado muere producto de un accidente laboral, los trabajadores sindicalizados donan el valor de una hora de su trabajo a la familia del fallecido. Ese dinero es retenido por las empresas y luego derivado al Sunca. En enero de 2025, un trabajador falleció y se activó el mecanismo para que su familia recibiera esta compensación. Sin embargo, tras percibir la donación y realizar algunas consultas, los parientes del fallecido denunciaron que se les otorgó una cifra menor a la que estimaban recibir. La familia del fallecido aseguró que no se les entregó el dinero del aporte de dos empresas constructoras.

Sobre este punto, la secretaria de finanzas indicó a los fiscales presentes, es decir, el titular Rodríguez y sus adscriptas Gabriela Gómez y Silvia Monzón, que la liquidación la realizan un contador, un escribano y personal administrativo. Afirmó que su rol se limita utilizar la llave electrónica bancaria para poder hacer efectivo el pago. En ese sentido, junto con su abogado aseguraron que hay veces que las empresas no giran el aporte de la "hora solidaria" a la cuenta correspondiente, sino que giran esos aportes junto al 1% que deben transferir por afiliación sindical, lo que puede generar, circunstancialmente, alguna discrepancia. Pese a eso, enfatizó, hay trazabilidad de todo. Está previsto que luego de la feria judicial declaren las personas que participan del proceso de liquidación.

A fines del año pasado, la Fiscalía había pedido a la Justicia levantar el secreto bancario del sindicato. El análisis de esa información se realiza con técnicos de otras instituciones. Por ejemplo, en la audiencia en la que se le tomó declaración a Alberti también participaron dos oficiales de policía que intervienen en la investigación.

Integrantes de Sunca y PCU niegan desvío de fondos

Alberti dijo que sus roles en el Sunca y en el Partido Comunista son independientes. Antes, lo habían hecho los exdirigentes sindicales y hoy legisladores Óscar Andrade y Daniel Diverio. Ellos habían sido mencionados por Bertolio en Fiscalía. El condenado afirmó que este modus operandi se extendía al menos desde la época en la que Andrade tenía un rol preponderante en el sindicato. Sostuvo que él sabía lo que ocurría, porque todos allí lo sabían.

En ese momento, Andrade hizo declaraciones a Canal 12 y aseguró que la acusación es "un absurdo, un insulto" y que si tuviera acceso a la carpeta fiscal y comprobara que los dichos de los condenados fueron esos, les hará una demanda por daños y perjuicios. Por su parte, Diverio se expresó en diálogo con Montevideo Portal y aseguró tener "toda la tranquilidad". El sindicato calificó las sospechas de infundadas.

Semanas después, Gonzalo Fernández y Marcelo Domínguez, los abogados de los legisladores, recibieron un correo de la Fiscalía que afirmaba que no estaban siendo investigados por ningún delito.

La firma de Diverio figura en algunos documentos irregulares, pero a su pedido, se realizó una pericia caligráfica privada que concluyó que su firma fue falsificada. Sin embargo, la Fiscalía encomendó una pericia oficial a Policía Científica.