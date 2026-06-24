Caso Sunca: la secretaria de Finanzas Laura Alberti declarará ante el fiscal del caso este jueves

Tras meses de espera, la secretaria de Finanzas del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), Laura Alberti, declarará como indagada ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 3er Turno este jueves, según informaron fuentes del caso a El País.

Alberti fue mencionada en dos investigaciones. En primer lugar, fue nombrada por condenados en el caso del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc), pero la principal indagatoria refiere al caso de las "horas solidarias".

Cuando ocurre un accidente laboral fatal, los trabajadores sindicalizados donan el valor de una hora de su trabajo a la familia del fallecido. Ese dinero es retenido por las empresas y luego derivado al Sunca. En enero de 2025, un trabajador falleció y se activó el mecanismo para que su familia recibiera esta compensación. Sin embargo, tras percibir la donación y realizar algunas consultas, los parientes del fallecido denunciaron que se les otorgó una cifra menor a la que estimaban recibir.

La denuncia presentada ante la Policía sostiene que recibieron $ 2.923.132, informó en julio el semanario Búsqueda. Según publicó este medio, de acuerdo con las averiguaciones de la familia, faltó incluir el aporte hecho por los trabajadores de dos empresas constructoras, lo que estiman supone unos $ 180.000 adicionales.

La donación fue entregada junto a un acta notarial firmada por el presidente del Sunca, Richard Ferreira, y la secretaria de Finanzas del gremio, Alberti, refirieron en ese entonces. En diversas instancias, Alberti ha sostenido que el sindicato no incurrió en irregularidades.

Este jueves declarará al mediodía ante el fiscal Rodríguez y su equipo, compuesto por Gabriela Gómez, Agustín Majó y Silvia Monzón.

Por el caso Fosvoc, en tanto, ya hay cuatro personas condenadas; inicialmente, el fiscal Rodríguez mencionó la posibilidad de que el dinero hubiera sido destinado a la campaña del Partido Comunista del Uruguay (PCU).

Algunos condenados mencionaron a los legisladores Óscar Andrade y Daniel Diverio, exdirigentes sindicales, quienes designaron abogados, aunque por el momento no han sido citados.

Alberti se desempeñaba, también, como secretaria de Finanzas del Partido Comunista y fue respaldada por esa fuerza política en un comunicado difundido en setiembre de 2025.