"La Penca de los Cracks" cambia de líder y promete apasionante final mientras el Mundial ingresa en fase decisiva

La Penca de los Cracks, el desafío que reúne a 23 personalidades uruguayas en el marco de la tradicional penca mundialista de Antel y Ovación, volvió a cambiar de dueño en la cima cuando el Mundial 2026 ingresa en su etapa decisiva.

Tras varias jornadas con Mauricio La Buonora como puntero y luego de una etapa con el liderazgo de Camila Rajchman, ahora el primer lugar quedó en manos de Pablo Arnoletti, quien pasó al frente con 233 puntos.

La diferencia es mínima. Arnoletti aventaja por apenas un punto al empresario Mauricio La Buonora, que suma 232, por lo que la definición promete mantenerse abierta hasta los últimos encuentros del torneo.

El podio lo completa el expresidente de Peñarol Juan Pedro Damiani, que escaló hasta el tercer puesto con 227 unidades, consolidándose entre los grandes animadores de la competencia.

Más atrás aparecen el ciclista Anderson Maldonado, con 216 puntos; el rugbista de Los Teros Santiago Arata, con 213; la medallista olímpica Lola Moreira, con 211; la comunicadora e influencer Camila Rajchman con 203; el empresario Edgardo Novick, también con 203; la influencer Vale Sulca, con 202; y el presidente de Nacional Ricardo Vairo, con 200 unidades.

Top 10 de "La Penca de los Cracks", un grupo selecto dentro de la Penca Antel Ovación.

La paridad entre los primeros lugares mantiene la incertidumbre de cara a la definición del Mundial, ya que cada resultado puede modificar una clasificación que ha cambiado de líder en varias oportunidades desde el comienzo del certamen.

La Penca de los Cracks reúne a referentes del deporte, el empresariado, los medios y el espectáculo. Además de Arnoletti, La Buonora, Damiani, Maldonado, Arata, Moreira, Rajchman, Novick, Sulca y Vairo, también participan el exfutbolista Gonzalo "Chory" Castro, el chef y comunicador Hugo Soca, el remero olímpico Bruno Cetraro, , el empresario Martín Gómez Platero, la periodista Malena Castaldi, el empresario Carlos Lecueder, el conductor Maxi de la Cruz, el rapero Agustín Zeballos, el empresario Santiago Guelfi, la comunicadora Catalina Ferrand y el bailarín y coreógrafo Emir Abdul.

Con los cruces decisivos del Mundial ya en marcha, la pelea por convertirse en el mejor pronosticador de esta edición entra en su tramo más apasionante, con apenas un punto de diferencia entre los dos primeros y varios participantes todavía con posibilidades de dar el salto hacia la cima.

