"La Penca de los Cracks": qué personalidades lideran la tabla de pronósticos y quién acertó el 1-1 de Uruguay

La "Penca de los Cracks", el grupo selecto de participantes que forma parte de la tradicional Penca Mundialista Antel Ovación, empieza a perfilar a sus primeros líderes cuando ya se disputaron cinco jornadas de la Copa del Mundo 2026.

Luego del empate 1-1 entre Uruguay y Arabia Saudita, resultado correspondiente a la actividad de este lunes, el empresario Mauricio La Buonora se mantiene como el participante con mayor cantidad de aciertos y lidera la clasificación general con 43 puntos.

En el segundo lugar aparece la comunicadora e influencer Camila Rajchman, que acumula 36 unidades. Para ambos, el empate celeste le permitió sumar puntos valiosos en cuanto La Buonora adivinó el resultado exacto de 1-1 mientras que Rajchman había aventurado también la igualdad, aunque en su caso de 0-0.

El podio lo completa el ciclista Anderson Maldonado, con 35 puntos.La cuarta posición la ocupa el jugador de rugby de Los Teros, Santiago Arata, con 30 puntos. Más atrás se ubican el empresario Edgardo Novick y el exfutbolista Gonzalo "Chory" Castro, ambos con 28 unidades, igualados con la influencer Vale Sulca.

El conductor y humorista Maxi de la Cruz marcha octavo con 26 puntos, seguido por el rapero Agustín Zeballos y el músico integrante de Marama Pablo Arnoletti, quienes comparten el noveno y décimo lugar con 25 unidades.

Además de los integrantes que aparecen en los primeros lugares de la clasificación, La Penca de los Cracks reúne a invitación de El País a figuras de distintos ámbitos de la actividad nacional. El listado completo está integrado por Mauricio La Buonora, Camila Rajchman, Anderson Maldonado, Santiago Arata, Edgardo Novick, Gonzalo "Chory" Castro, Vale Sulca, Maxi de la Cruz, Agustín Zeballos, Pablo Arnoletti, Bruno Cetraro, Malena Castaldi, Lola Moreira, Ricardo Vairo, Juan Pedro Damiani, Carlos Lecueder, Hugo Soca, Martín Gómez Platero, Catalina Ferrand, Emir Abdul y Santiago Guelfi.

Con varias semanas de competencia por delante y numerosos partidos por disputarse, la tabla todavía está más que abierta. Sin embargo, el sólido rendimiento de Mauricio La Buonora en los pronósticos le permite sacar una ventaja considerable sobre sus perseguidores en esta primera etapa de la competencia.

La Penca Antel Ovación es la más grande del país y reúne a más de 400.000 usuarios que han trazado sus pronósticos tanto en el grupo general como en otras comunidades a nivel social, laboral o familiar.

