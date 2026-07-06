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UTEC abrió un llamado laboral con un sueldo superior a $ 63.000 por 20 horas semanales: requisitos

La Universidad Tecnológica acepta postulaciones hasta el 19 de julio para contratar a un docente encargado de elaborar actividades enfocadas en el desarrollo de la escritura estudiantil.

El País
El País
06/07/2026, 15:36
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Edificio de UTEC.
Edificio de UTEC.
Foto: Archivo El País.

La Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC) abrió un llamado laboral para contratar a un docente encargado del área proyectos del centro educativo, donde deberá realizar actividades centradas en el desarrollo de los estudiantes en la escritura como habilidad técnica y herramienta de comunicación. La persona seleccionada deberá desempeñarse en el Instituto Tecnológico Regional Oeste, ubicado en la ciudad de Fray Bentos.

Este cargo abierto ofrece un sueldo base de $ 63.175 nominales por una carga horaria de 20 horas semanales de trabajo. Además, requiere que el docente se radique en Fray Bentos o localidades cercanas. También deberá estar disponible para movilizarse dentro del territorio nacional, precisan las bases del llamado.

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El llamado solicita que el docente brinde apoyo en todos los proyectos integradores con un enfoque de formación integral de los estudiantes y los lineamientos educativos institucionales.

Actividades para el docente encargado del área de proyectos de UTEC

Este cargo ofrecido por UTEC tiene la siguiente descripción de tareas a desarrollar:

  • Realizar docencia presencial y a distancia, a través de actividades de apoyo al aprendizaje activo de los estudiantes, con el fin de alcanzar los objetivos de aprendizaje definidos en la unidad.
  • Participar en las actividades de planificación académica que impulse la coordinación de la carrera, así como en el diseño, revisión continua, evaluación y acreditación del plan de estudios en lo relativo a su unidad.
  • Participar en actividades de perfeccionamiento docente, tanto específicas como generales, que la Institución considere pertinente, asociadas al cumplimiento de sus funciones docentes.
  • Guiar y monitorear la actividad de los docentes de inicio que tenga a su cargo.
  • Sistematizar la experiencia docente con estudiantes respecto de las buenas prácticas y lecciones aprendidas que surjan de la misma, a los efectos de difundirla a nivel nacional o internacional.
  • Desarrollar propuestas de proyectos de investigación e innovación educativa, valorando la participación de actores claves del medio local, nacional e internacional.
  • Colaborar con la coordinación de la carrera en la vinculación con actores claves del medio, tanto del sector productivo, académico y social, para potenciar la integración de la Carrera.
Edificio de UTEC (Instituto Tecnológico Regional Norte).
Edificio de UTEC.
Foto: UTEC.

Requisitos para postularse a este cargo

Para estar bajo consideración de UTEC para este puesto laboral, el candidato deberá colmar los siguientes requisitos marcados en las bases:

  • Ser egresado de formación docente en idioma español, licenciatura en educación o formación equivalente en el área del llamado.
  • Acreditar al menos dos años de experiencia docente en los ámbitos de la enseñanza terciaria o especialización en el área del conocimiento solicitado a nivel de maestría avanzada o formación equivalente.
  • Experiencia profesional de al menos un año en el área de conocimiento a la que se postula.

Para que sea efectiva la postulación deberá estar acompañada con el título y demás constancias que acrediten la formación, indican las bases del llamado. Para ver todos los requisitos de formación, conocimientos específicos y experiencia, hacer clic en este enlace.

Cómo postularse al llamado de UTEC

Los aspirantes deberán postularse completando su CV y adjuntando la propuesta de abordaje académico, título y demás constancias que acrediten la formación, en este enlace a la página web de UTEC, bajo la publicación "Ref. ILOG SO 1/26". Se aceptarán postulaciones hasta el 19 de julio de 2026, a las 23:59 horas.

Joven usando un teclado. Foto: Archivo
Persona usando el teclado de una laptop.

Las consultas se pueden enviar por correo electrónico a capitalhumano@utec.edu.uy.

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