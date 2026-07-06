UTEC abrió un llamado laboral con un sueldo superior a $ 63.000 por 20 horas semanales: requisitos

La Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC) abrió un llamado laboral para contratar a un docente encargado del área proyectos del centro educativo, donde deberá realizar actividades centradas en el desarrollo de los estudiantes en la escritura como habilidad técnica y herramienta de comunicación. La persona seleccionada deberá desempeñarse en el Instituto Tecnológico Regional Oeste, ubicado en la ciudad de Fray Bentos.

Este cargo abierto ofrece un sueldo base de $ 63.175 nominales por una carga horaria de 20 horas semanales de trabajo. Además, requiere que el docente se radique en Fray Bentos o localidades cercanas. También deberá estar disponible para movilizarse dentro del territorio nacional, precisan las bases del llamado.

El llamado solicita que el docente brinde apoyo en todos los proyectos integradores con un enfoque de formación integral de los estudiantes y los lineamientos educativos institucionales.

Actividades para el docente encargado del área de proyectos de UTEC

Este cargo ofrecido por UTEC tiene la siguiente descripción de tareas a desarrollar:



Realizar docencia presencial y a distancia , a través de actividades de apoyo al aprendizaje activo de los estudiantes, con el fin de alcanzar los objetivos de aprendizaje definidos en la unidad.

, a través de actividades de apoyo al aprendizaje activo de los estudiantes, con el fin de alcanzar los objetivos de aprendizaje definidos en la unidad. Participar en las actividades de planificación académica que impulse la coordinación de la carrera , así como en el diseño, revisión continua, evaluación y acreditación del plan de estudios en lo relativo a su unidad.

, así como en el diseño, revisión continua, evaluación y acreditación del plan de estudios en lo relativo a su unidad. Participar en actividades de perfeccionamiento docente, tanto específicas como generales, que la Institución considere pertinente, asociadas al cumplimiento de sus funciones docentes.

Guiar y monitorear la actividad de los docentes de inicio que tenga a su cargo.

Sistematizar la experiencia docente con estudiantes respecto de las buenas prácticas y lecciones aprendidas que surjan de la misma, a los efectos de difundirla a nivel nacional o internacional.

Desarrollar propuestas de proyectos de investigación e innovación educativa, valorando la participación de actores claves del medio local, nacional e internacional.

Colaborar con la coordinación de la carrera en la vinculación con actores claves del medio, tanto del sector productivo, académico y social, para potenciar la integración de la Carrera.

Edificio de UTEC. Foto: UTEC.

Requisitos para postularse a este cargo

Para estar bajo consideración de UTEC para este puesto laboral, el candidato deberá colmar los siguientes requisitos marcados en las bases:



Ser egresado de formación docente en idioma español, licenciatura en educación o formación equivalente en el área del llamado.

docente en idioma español, licenciatura en educación o formación equivalente en el área del llamado. Acreditar al menos dos años de experiencia docente en los ámbitos de la enseñanza terciaria o especialización en el área del conocimiento solicitado a nivel de maestría avanzada o formación equivalente.

docente en los ámbitos de la enseñanza terciaria o especialización en el área del conocimiento solicitado a nivel de maestría avanzada o formación equivalente. Experiencia profesional de al menos un año en el área de conocimiento a la que se postula.

Para que sea efectiva la postulación deberá estar acompañada con el título y demás constancias que acrediten la formación, indican las bases del llamado. Para ver todos los requisitos de formación, conocimientos específicos y experiencia, hacer clic en este enlace.

Cómo postularse al llamado de UTEC

Los aspirantes deberán postularse completando su CV y adjuntando la propuesta de abordaje académico, título y demás constancias que acrediten la formación, en este enlace a la página web de UTEC, bajo la publicación "Ref. ILOG SO 1/26". Se aceptarán postulaciones hasta el 19 de julio de 2026, a las 23:59 horas.

Persona usando el teclado de una laptop.

Las consultas se pueden enviar por correo electrónico a capitalhumano@utec.edu.uy.