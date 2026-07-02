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Cómo anotarse a la capacitación gratuita de inteligencia artificial para turismo en Maldonado

El Ministerio y la UTEC abrieron el registro para el programa de formación virtual con cupos limitados. El plazo para completar el formulario digital vence este viernes 3 de julio.

El País
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02/07/2026, 17:38
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Capacitación en inteligencia artificial (IA)
Capacitación en inteligencia artificial.
Foto: Canva

La Universidad Tecnológica (UTEC) y el Ministerio de Turismo lanzaron un nuevo programa denominado "AcelerIA", dirigido a operadores turísticos del departamento de Maldonado para participar en una capacitación gratuita sobre inteligencia artificial aplicada al turismo.

Con el respaldo de la Intendencia de Maldonado, esta iniciativa busca fortalecer las capacidades del sector para fomentar la innovación y mejorar la competitividad local. El curso se orienta exclusivamente a empresas y organizaciones vinculadas al turismo en Maldonado, solicitando que designen a un representante para integrarse en esta propuesta formativa.

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Esta capacitación combina contenidos prácticos con recursos interactivos y acompañamiento especializado, facilitando a los participantes herramientas para mejorar la gestión, innovar en productos y servicios turísticos, y adaptarse a la transformación digital.

Modalidad de cursado virtual y talleres presenciales en Maldonado

La modalidad del cursado será principalmente virtual, complementada con tres encuentros presenciales en Maldonado para promover el intercambio, el trabajo colaborativo y la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos.

La iniciativa representa una oportunidad única para profesionales del turismo que buscan fortalecer y profesionalizar su actividad mediante la incorporación de tecnologías avanzadas, con un enfoque en la inteligencia artificial aplicada al sector.

Estudiantes curso de español
Mujeres prestando atención a un curso.
Foto: Ignácio Sánchez

El programa iniciará en julio y cuenta con un cupo máximo de 20 participantes, quienes serán notificados una vez cerrado el proceso de inscripción. La participación es completamente gratuita, respondiendo a la estrategia regional para impulsar la innovación y competitividad en el sector turístico de Maldonado.

Cómo anotarse a las capacitaciones gratuitas de IA

La convocatoria está dirigida exclusivamente a operadores turísticos del departamento de Maldonado. El plazo de inscripción vence el viernes 3 de julio y para anotarse se deberá completar el formulario el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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