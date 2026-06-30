Agenda abierta para castraciones gratuitas en Maldonado en julio de 2026: fechas, barrios y requisitos

La Intendencia de Maldonado publicó el calendario de las jornadas gratuitas de castraciones de perros y gatos para el mes de julio de 2026. El servicio de castraciones caninas llegará a Maldonado, San Carlos, Garzón y Piriápolis. En tanto las castraciones de gatos, las mismas se realizarán en fechas más puntuales, con menos cantidad de días disponibles.

Para poder solicitar el servicio de castración se debe realizar inscripción previa y presentarse con la documentación correspondiente. Enterate de los días que comprenden las jornadas y toda la información relevante.

Fechas y barrios confirmados para la atención de perros y gatos en julio

Castraciones de perros



Miércoles 01/07: Eucaliptos (Por entrada al lado de Cylsa en contenedores del realojo)

Jueves 02/07: Balneario Buenos Aires (Comunal Bº Buenos Aires)

Viernes 03/07: Cerro Pelado (Cerro Pelado - Frente a la policlínica)

Miércoles 08/07: San Antonio II (San Antonio II - Frente a la canchita)

Jueves 09/07: San Carlos Plaza 19 de Abril (San Carlos - Plaza 19 de Abril)

Viernes 10/07: Pueblo Garzón (Frente al Club Social de Garzón)

Miércoles 15/07: San Francisco (San Francisco - Comunal Messina y Bologna)

Jueves 16/07: Piriápolis (Frente a Alcaldía y terminal)

Viernes 17/07: Sarubbi (Sarubbi - Frente a la Policlínica)

Miércoles 22/07: La Capuera (Frente al Centro Comunal)

Perro durante jornada de castración. Foto: Intendencia de Maldonado.

Jueves 23/07: San Carlos Predio Ferial (San Carlos - Predio Ferial Av Rodó)

Viernes 24/07: Maldonado Nuevo (Maldonado Nuevo - Comunal Calle 5 y Libertad)

Miércoles 29/07: Villa Delia (Villa Delia - Comunal Alejo Fernández Chavez)

Jueves 30/07: Los Caracoles (Los Caracoles - Centro Comunal)

Viernes 31/07: Odizzio (Frente a batería de baños del predio ferial)

Castraciones de gatos

Martes 07/07: Maldonado Nuevo (Maldonado Nuevo - Comunal Calle 5 y Libertad)

Martes 14/07: La Capuera (Frente al Centro Comunal)

Martes 21/07: Cerro Pelado (Cerro Pelado - Frente a la policlínica)

Martes 28/07: Balneario Buenos Aires (Comunal Bº Buenos Aires)

¿Cuáles son los documentos y requisitos obligatorios para los dueños?

La Intendencia de Maldonado informó que es obligatorio concurrir con: cédula de identidad vigente, fotocopia de cédula de identidad y una dirección de correo electrónico de quien firma como tenedor responsable.

Persona organizando documentación. Foto: Freepik.

En tanto la preparación para la intervención, los pasos previos son:



Llevar a la mascota con 12 horas de ayuno total (nada sólido ni de agua), con collar y correa.

(nada sólido ni de agua), con collar y correa. Se castra al animal a partir de los seis meses de edad; hembras paridas luego de dos meses.

Se recomienda llevar una mantita para cubrirlo luego de la cirugía .

. En el caso de los gatos también se aclara que se debe concurrir con una bolsa rejilla (de papa o cebolla, por ejemplo) para su correcta manipulación.

Cómo acceder al servicio gratuito de castración de perros y gatos

Para acceder al servicio los interesados deben agendarse previamente por teléfono, de lunes a viernes entre las 8:00 y las 14:00 horas, a través del número 4224 4897 (independientemente del lugar o municipio al que corresponda).

Por otro lado, la comuna explica que debido al gran riesgo que representa la cirugía y el seguimiento postoperatorio de ciertas razas de canes braquicéfalos, no se les realiza la intervención a:

