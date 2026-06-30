Vuelve el Torneo Intermedio: este fin de semana habrá un partido y la quinta fecha se jugará el siguiente
El segundo torneo corto de la Liga AUF Uruguaya volverá a jugarse con un atrasado de la segunda fecha y tendrá el reestreno de los otros 14 equipos el siguiente fin de semana.
Después de un parate de un mes, volverá a rodar la pelota en la Liga AUF Uruguaya con la disputa de un partido atrasado de la fecha 2 del Torneo Intermedio entre Danubio y Juventud, que se enfrentarán el domingo 5 de julio a las 14:00 horas. El torneo continuará luego el viernes 10, con el inicio de la quinta fecha del torneo.
Dicha etapa comenzará con el líder de la Tabla Anual, Deportivo Maldonado, recibiendo a Albion en el Estadio Domingo Burgueño Miguel, el viernes 10 a las 19:00 horas. Atractivo encuentro para la vuelta a la actividad entre dos protagonistas del torneo.
El sábado continuará la fecha con tres encuentros donde habrá puntos importantes en juego. Dos de los equipos de buenas participaciones a nivel internacional, Juventud y Montevideo City Torque, se medirán en el Parque Artigas a las 10:00 de la mañana.
A las 15:00 horas, Danubio, que se juega puntos importantes en el descenso, recibirá en el Estadio Jardines del Hipódromo María Mincheff de Lazaroff a un Nacional que no puede perder puntos en la pelea por la parte alta.
La jornada se complementará a las 18:00 horas en una final por el descenso, donde Montevideo Wanderers jugará en el Parque Alfredo Víctore Viera ante Progreso.
El domingo la fecha comenzará a las 12:00, con el encuentro entre Liverpool y Cerro que también se medirán en el Parque Alfredo Víctor Viera. A las 15:00 habrá duelo en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida entre Boston River y Central Español. Pero el plato fuerte será a las 18:30, donde se enfrentarán el segundo y tercero de la Tabla Anual, Racing y Peñarol, en el Estadio Centenario.
El complemento será el lunes en el Estadio Ubilla a las 19:00 horas, con el partido entre Cerro Largo y Danubio.
Así continúa el Intermedio
DOMINGO 5
Danubio vs. Juventud
Hora: 19:00
Estadio: Jardines del Hipódromo María Mincheff de Lazaroff
VIERNES 10
Deportivo Maldonado vs. Albion
Hora: 19:00
Estadio: Domingo Burgueño Miguel
SÁBADO 11
Juventud vs. Montevideo City Torque
Hora: 10:00
Estadio: Parque Artigas
Danubio vs. Nacional
Hora: 15:00
Estadio: Jardines del Hipódromo María Mincheff de Lazaroff
Wanderers vs. Progreso
Hora: 18:00
Estadio: Parque Alfredo Víctor Viera
DOMINGO 12
Liverpool vs. Cerro
Hora: 12:00
Estadio: Parque Alfredo Víctor Viera
Boston River vs. Central Español
Hora: 15:00
Estadio: Campeones Olímpicos
Racing vs. Peñarol
Hora: 18:30
Estadio: Estadio Centenario
LUNES 13
Cerro Largo vs. Defensor Sporting
Hora: 19:00
Estadio: Estadio Ubilla
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