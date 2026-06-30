Vuelve el Torneo Intermedio: este fin de semana habrá un partido y la quinta fecha se jugará el siguiente

Después de un parate de un mes, volverá a rodar la pelota en la Liga AUF Uruguaya con la disputa de un partido atrasado de la fecha 2 del Torneo Intermedio entre Danubio y Juventud, que se enfrentarán el domingo 5 de julio a las 14:00 horas. El torneo continuará luego el viernes 10, con el inicio de la quinta fecha del torneo.

Dicha etapa comenzará con el líder de la Tabla Anual, Deportivo Maldonado, recibiendo a Albion en el Estadio Domingo Burgueño Miguel, el viernes 10 a las 19:00 horas. Atractivo encuentro para la vuelta a la actividad entre dos protagonistas del torneo.

El sábado continuará la fecha con tres encuentros donde habrá puntos importantes en juego. Dos de los equipos de buenas participaciones a nivel internacional, Juventud y Montevideo City Torque, se medirán en el Parque Artigas a las 10:00 de la mañana.

A las 15:00 horas, Danubio, que se juega puntos importantes en el descenso, recibirá en el Estadio Jardines del Hipódromo María Mincheff de Lazaroff a un Nacional que no puede perder puntos en la pelea por la parte alta.

La jornada se complementará a las 18:00 horas en una final por el descenso, donde Montevideo Wanderers jugará en el Parque Alfredo Víctore Viera ante Progreso.

El domingo la fecha comenzará a las 12:00, con el encuentro entre Liverpool y Cerro que también se medirán en el Parque Alfredo Víctor Viera. A las 15:00 habrá duelo en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida entre Boston River y Central Español. Pero el plato fuerte será a las 18:30, donde se enfrentarán el segundo y tercero de la Tabla Anual, Racing y Peñarol, en el Estadio Centenario.

El complemento será el lunes en el Estadio Ubilla a las 19:00 horas, con el partido entre Cerro Largo y Danubio.

Así continúa el Intermedio

DOMINGO 5

Danubio vs. Juventud

Hora: 19:00

Estadio: Jardines del Hipódromo María Mincheff de Lazaroff

VIERNES 10

Deportivo Maldonado vs. Albion

Hora: 19:00

Estadio: Domingo Burgueño Miguel

SÁBADO 11

Juventud vs. Montevideo City Torque

Hora: 10:00

Estadio: Parque Artigas

Danubio vs. Nacional

Hora: 15:00

Estadio: Jardines del Hipódromo María Mincheff de Lazaroff

Wanderers vs. Progreso

Hora: 18:00

Estadio: Parque Alfredo Víctor Viera

DOMINGO 12

Liverpool vs. Cerro

Hora: 12:00

Estadio: Parque Alfredo Víctor Viera

Boston River vs. Central Español

Hora: 15:00

Estadio: Campeones Olímpicos

Racing vs. Peñarol

Hora: 18:30

Estadio: Estadio Centenario

LUNES 13

Cerro Largo vs. Defensor Sporting

Hora: 19:00

Estadio: Estadio Ubilla