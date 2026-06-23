Leonardo Ramos, DT de Danubio, se encuentra en CTI tras ser operado este lunes por una afección cardíaca

Leonardo Ramos, directo técnico de Danubio, se encuentra internado en CTI tras ser intervenido quirúrgicamente este lunes por una afección cardíaca. El entrenador sintió un fuerte dolor en el pecho por el que acudió al centro de atención médica el pasado 17 de junio y los doctores decidieron internarlo.

Según pudo saber Ovación a través de fuentes del club franjeado, al DT de 56 años le hallaron arterias bloqueadas y eso derivó en la operación, por lo que en este momento se encuentra en la zona de cuidados intensivos. "Está sedado aún, pero salió todo bien", dijeron a este medio.

Aunque aguardan por el parte médico antes de tomar cualquier decisión, desde Danubio estiman entre dos y tres meses de recuperación para el campeón uruguayo con el club que regresó a la Franja a mediados de mayo de este año. "Estamos esperando que nos orienten un poco más", expresaron desde el club que regresó a las prácticas el pasado martes.

Ramos, doble Campeón Uruguayo —con Danubio en 2013/14 y Peñarol en 2016/17—, tiene contrato hasta diciembre de este 2026 en lo que es su cuarta etapa en el equipo de Maroñas.

De 2012 a 2015 dirigió 86 partidos, consagrándose campeón en 2013/14. En 2016 regresó y permaneció por 20 partidos. La última experiencia fue en la pandemia: en 2020, cuando el equipo estaba muy comprometido para mantener la categoría, Ramos asumió el desafío de intentar salvarlo. No pudo, pero por más que tuvo ofertas para marcharse al exterior prefirió quedarse para devolverlo a Primera lo antes posible. Tras la disputa de la primera rueda del torneo de Segunda División, renunció.

En su regreso cayó 3-1 ante Deportivo Maldonado, actual líder de la Liga AUF Uruguaya, con Progreso 2-0 y empató sin goles ante Wanderers.