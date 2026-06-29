Una nueva campaña solidaria a beneficio de Aldeas Infantiles SOS Uruguay de la mano de Devoto y Devoto Express

Del 24 de junio al 17 de julio, los clientes de Devoto y Devoto Express podrán sumarse a una nueva campaña solidaria a beneficio de Aldeas Infantiles SOS Uruguay, contribuyendo a financiar atención psicoterapéutica para niños, niñas y adolescentes que forman parte de los programas de Cuidado Alternativo de la organización.

La campaña se desarrollará en todos los locales Devoto y Devoto Express de Montevideo, Canelones y Maldonado. Quienes deseen colaborar podrán realizar una donación de $5 al momento de pagar sus compras, tanto en las cajas de los locales físicos como a través de las compras online. Además, Devoto y Devoto Express sumarán $1 por cada donación realizada.

Los fondos recaudados estarán destinados a fortalecer el acompañamiento terapéutico que reciben niños, niñas y adolescentes que han atravesado situaciones de maltrato o abuso. La atención psicoterapéutica constituye una herramienta fundamental para acompañar la elaboración de experiencias traumáticas, promover el bienestar emocional y favorecer la construcción de vínculos saludables.

La iniciativa forma parte del trabajo conjunto que ambas organizaciones desarrollan desde hace más de una década para contribuir al bienestar y la protección de la infancia y la adolescencia en Uruguay. “Nos enorgullece impulsar una nueva campaña junto a Aldeas Infantiles, una organización que desde hace 64 años trabaja para garantizar el bienestar y el desarrollo de niños, niñas y adolescentes en Uruguay. Cada aporte contribuye a que más participantes puedan acceder al apoyo profesional que necesitan para fortalecer su bienestar emocional y seguir construyendo su proyecto de vida”, señaló María Inés Lorenzo, encargada de Responsabilidad Social Empresarial de Grupo Disco Uruguay.

Aldeas Infantiles SOS Uruguay trabaja desde hace 64 años promoviendo el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Actualmente, más de 2.000 participantes forman parte de sus distintos programas en Canelones, Florida, Montevideo, Paysandú y Salto, donde reciben acompañamiento a través de propuestas educativas, recreativas y de fortalecimiento familiar.

“Gracias a esta alianza, seguimos generando oportunidades para que más niños, niñas y adolescentes puedan sanar, desarrollarse y construir un futuro con mayores posibilidades”, destacó Sofía Guglielmone, coordinadora de Alianzas Corporativas de Aldeas Infantiles.