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El País Información Sociedad

Cómo anotarse a los premios Impulso DTI de Montevideo y cuáles son los requisitos del llamado

La comuna abrió el registro web para empresas del sector que apliquen herramientas tecnológicas y de accesibilidad. El plazo para rellenar el formulario finaliza el 31 de julio.

El País
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01/07/2026, 18:06
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Cerrito de la Victoria
Cerrito de la Victoria.
Foto: Descubrí Montevideo (IMM).

Los nuevos premios Impulso DTI (por Destino Turístico Inteligente) buscan reconocer y visibilizar a aquellas empresas turísticas que persiguen modelos de turismo sostenibles, accesibles, innovadores e inteligentes.

Es una propuesta del gobierno dirigida a empresas vinculadas a la actividad turística de Montevideo. Entre ellas, se incluyen agencias de viaje, operadores turísticos y guías. Para postularse a los premios Impulso DTI, se debe realizar una inscripción vía web. Ya comenzó el período de postulación.

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Los cinco ejes temáticos de evaluación de los premios DTI

Las empresas que se presenten deben verse involucradas y operar en base a cualquiera de estos cinco ejes temáticos:

  • Accesibilidad
  • Gestión eficiente
  • Sostenibilidad
  • Innovación
  • Tecnología

Según la Intendencia de Montevideo (IMM): "Se premiará una buena práctica por cada categoría, valorando especialmente aquellas iniciativas implementadas durante los últimos dos años, que cuenten con resultados verificables y contribuyan a mejorar la experiencia de visitantes y residentes, fortalecer la competitividad del destino y posicionar a Montevideo como un destino turístico inteligente", expresó la comuna en su sitio web.

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Visita de bodegas como actividad turística

Requisitos obligatorios para presentarse a los premios Impulso DTI

Para participar, las empresas deberán:

  • Desarrollar actividad turística en Montevideo
  • Estar formalmente constituidas
  • Completar previamente el autodiagnóstico mediante la herramienta Brújula Turística DTI
  • Presentar la documentación respaldatoria correspondiente
  • Completar el formulario de postulación

Plazos de inscripción en julio y fecha de premiación

Ya se reciben postulaciones y el período está abierto hasta el 31 de julio de 2026. Los interesados deben completar el formulario web de presentación a premios impulso Destino Turístico Inteligente 2026.

Se publicarán las empresas seleccionadas el 4 de setiembre de 2026 y se las posicionará como casos de referencia para promover el intercambio de conocimientos y la mejora continua del sector turístico.

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