Cómo anotarse a los premios Impulso DTI de Montevideo y cuáles son los requisitos del llamado
La comuna abrió el registro web para empresas del sector que apliquen herramientas tecnológicas y de accesibilidad. El plazo para rellenar el formulario finaliza el 31 de julio.
Los nuevos premios Impulso DTI (por Destino Turístico Inteligente) buscan reconocer y visibilizar a aquellas empresas turísticas que persiguen modelos de turismo sostenibles, accesibles, innovadores e inteligentes.
Es una propuesta del gobierno dirigida a empresas vinculadas a la actividad turística de Montevideo. Entre ellas, se incluyen agencias de viaje, operadores turísticos y guías. Para postularse a los premios Impulso DTI, se debe realizar una inscripción vía web. Ya comenzó el período de postulación.
Los cinco ejes temáticos de evaluación de los premios DTI
Las empresas que se presenten deben verse involucradas y operar en base a cualquiera de estos cinco ejes temáticos:
- Accesibilidad
- Gestión eficiente
- Sostenibilidad
- Innovación
- Tecnología
Según la Intendencia de Montevideo (IMM): "Se premiará una buena práctica por cada categoría, valorando especialmente aquellas iniciativas implementadas durante los últimos dos años, que cuenten con resultados verificables y contribuyan a mejorar la experiencia de visitantes y residentes, fortalecer la competitividad del destino y posicionar a Montevideo como un destino turístico inteligente", expresó la comuna en su sitio web.
Requisitos obligatorios para presentarse a los premios Impulso DTI
Para participar, las empresas deberán:
- Desarrollar actividad turística en Montevideo
- Estar formalmente constituidas
- Completar previamente el autodiagnóstico mediante la herramienta Brújula Turística DTI
- Presentar la documentación respaldatoria correspondiente
- Completar el formulario de postulación
Plazos de inscripción en julio y fecha de premiación
Ya se reciben postulaciones y el período está abierto hasta el 31 de julio de 2026. Los interesados deben completar el formulario web de presentación a premios impulso Destino Turístico Inteligente 2026.
Se publicarán las empresas seleccionadas el 4 de setiembre de 2026 y se las posicionará como casos de referencia para promover el intercambio de conocimientos y la mejora continua del sector turístico.
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