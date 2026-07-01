Cómo anotarse a los premios Impulso DTI de Montevideo y cuáles son los requisitos del llamado

Los nuevos premios Impulso DTI (por Destino Turístico Inteligente) buscan reconocer y visibilizar a aquellas empresas turísticas que persiguen modelos de turismo sostenibles, accesibles, innovadores e inteligentes.

Es una propuesta del gobierno dirigida a empresas vinculadas a la actividad turística de Montevideo. Entre ellas, se incluyen agencias de viaje, operadores turísticos y guías. Para postularse a los premios Impulso DTI, se debe realizar una inscripción vía web. Ya comenzó el período de postulación.

Los cinco ejes temáticos de evaluación de los premios DTI

Las empresas que se presenten deben verse involucradas y operar en base a cualquiera de estos cinco ejes temáticos:

Accesibilidad

Gestión eficiente

Sostenibilidad

Innovación

Tecnología

Según la Intendencia de Montevideo (IMM): "Se premiará una buena práctica por cada categoría, valorando especialmente aquellas iniciativas implementadas durante los últimos dos años, que cuenten con resultados verificables y contribuyan a mejorar la experiencia de visitantes y residentes, fortalecer la competitividad del destino y posicionar a Montevideo como un destino turístico inteligente", expresó la comuna en su sitio web.

Visita de bodegas como actividad turística

Requisitos obligatorios para presentarse a los premios Impulso DTI

Para participar, las empresas deberán:

Desarrollar actividad turística en Montevideo

Estar formalmente constituidas

Completar previamente el autodiagnóstico mediante la herramienta Brújula Turística DTI

Presentar la documentación respaldatoria correspondiente

Completar el formulario de postulación

Plazos de inscripción en julio y fecha de premiación

Ya se reciben postulaciones y el período está abierto hasta el 31 de julio de 2026. Los interesados deben completar el formulario web de presentación a premios impulso Destino Turístico Inteligente 2026.

Se publicarán las empresas seleccionadas el 4 de setiembre de 2026 y se las posicionará como casos de referencia para promover el intercambio de conocimientos y la mejora continua del sector turístico.