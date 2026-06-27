La apuesta de Funtour para transformar la forma de viajar: desde Carrasco a Disney y Bariloche

El comienzo de las vacaciones de invierno tiene un movimiento especial en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Entre valijas, abrazos y fotos de despedida, adolescentes parten rumbo a Bariloche y Disney, dos destinos que año tras año ocupan un lugar destacado entre las propuestas para quinceañeros.

Detrás de esa apuesta está Funtour, única empresa 100 % uruguaya especializada en viajes de estudiantes que opera con chárter exclusivos para quinceañeras y quinceañeros desde el aeropuerto de Montevideo, recientemente reconocido como el Mejor Aeropuerto de Latinoamérica en Experiencia.

La decisión responde a una forma de entender la experiencia de viaje, ya que para la empresa el recorrido empieza desde el momento del embarque y no únicamente cuando el grupo llega a destino.

Carrasco, un diferencial que comienza antes del viaje

Elegir Carrasco significó priorizar un punto de partida pensado tanto para los pasajeros como para las familias. La cercanía, la infraestructura del aeropuerto y la agilidad de los procesos de embarque fueron algunos de los aspectos que llevaron a Funtour a concentrar allí las salidas de esta temporada.

La empresa buscó que el comienzo del viaje fuera más simple desde el punto de vista logístico. Para quienes acompañan a los adolescentes hasta el aeropuerto, implica reducir tiempos de traslado y despedirlos en una terminal que ofrece comodidad y servicios antes del embarque.

Ese aspecto también se convierte en un diferencial frente a otras propuestas del mercado. Funtour es la única empresa uruguaya dedicada al turismo de quinceañeros que opera vuelos chárter exclusivos desde Carrasco, una apuesta que acompaña su propuesta para los viajes a Bariloche y Disney.

Las partidas inauguraron una temporada que tiene a esos dos destinos como protagonistas, pero que es tan solo el puntapié de la temporada. La empresa prevé continuar con esta modalidad durante las vacaciones de primavera.

Embarcando en el Aeropuerto Internacional de Carrasco para viajar con Funtour a Disney Esteban Dutra

Una propuesta que va más allá del vuelo

Los jóvenes pueden elegir, de la mano de Funtour, cuatro modalidades de viaje adaptándose a distintos pasajeros y experiencias:



exclusivo chárter aéreo

bus directo

barco y bus

barco y avión combinado con bus

El servicio se complementa con VIAXLAB, una plataforma desarrollada por la propia empresa que permite a las familias seguir el recorrido de los pasajeros, recibir información durante el viaje y mantenerse en contacto con el equipo de Funtour. Esa herramienta acompaña una propuesta integral que busca brindar tranquilidad a quienes se quedan en Uruguay mientras los adolescentes disfrutan de una de las experiencias más esperadas de sus quince años.