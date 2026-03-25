Enjoy Punta del Este: escuchar hacia adentro para transformar la cultura y poner el foco en las mujeres

A veces, los grandes cambios culturales comienzan con un gesto sencillo: la escucha activa. Este fue el punto de partida de "Cerca Tuyo Siempre", una iniciativa interna impulsada por el área de Desarrollo Organizacional junto a la Gerencia General de Enjoy Punta del Este. Hoy, este programa funciona como un paraguas para diversas acciones orientadas al bienestar, el crecimiento profesional y el sentido de pertenencia de sus colaboradores.

“Nace desde el área de Desarrollo Organizacional junto con la Gerencia General, a partir de algo muy simple: escuchar. Escuchar a las personas, entender qué necesitan para trabajar mejor y construir un lugar donde el trabajo también tenga sentido”, señala Jimena Romanelli, gerenta de Bienestar y Desarrollo.

Del diálogo a la acción

Lo que comenzó como un proceso de diálogo interno para fortalecer la cultura organizacional, derivó naturalmente en conversaciones sobre la construcción de los entornos de trabajo, cómo se generan oportunidades y qué lugar ocupan la Diversidad, la Equidad y la Inclusión dentro de la empresa. Así, el enfoque DEI se incorporó como una línea estratégica de largo plazo.

Vanina Garcia y Silvia Minetto, trabajadoras de Enjoy Punta del Este Foto: Pablo Kreimbuhl

Para este año, el foco está puesto en la dimensión de género. La participación femenina —que alcanza la mitad de la plantilla en una organización de gran escala— no solo marca un dato relevante, sino que impulsa la revisión de prácticas, la visibilización de trayectorias y la generación de nuevos espacios de intercambio.

Redes y profesionalización

En este contexto, durante el Mes de la Mujer se desarrollan iniciativas que promueven el diálogo y la construcción de redes, como encuentros de networking femenino y la articulación con organizaciones como Affet (Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas), orientadas al fortalecimiento del liderazgo en la industria.

Llevar estos temas a la práctica en una estructura de gran tamaño es un proceso gradual. El primer paso es habilitar la conversación: generar espacios donde se pueda hablar de liderazgo, desarrollo profesional y de los desafíos que atraviesan las personas en su vida laboral. “Los cambios culturales empiezan cuando las organizaciones se animan a escuchar”, agrega Romanelli.

Hoy las mujeres participan en prácticamente todas las áreas de Enjoy Punta del Este —hotelería, gastronomía, atención al cliente, sectores administrativos y comerciales—, incluyendo roles de liderazgo y toma de decisiones. Su aporte es clave en la experiencia que la compañía construye día a día.

Trabajadoras de KIDS en Enjoy Punta del Este Pablo Kreimbuhl

Una mirada integral hacia el futuro

El desafío, sin embargo, va más allá de los números: implica reconocer esas trayectorias, hacerlas visibles y generar condiciones para su crecimiento. En ese camino, el programa busca abrir oportunidades, compartir historias y seguir fortaleciendo la cultura organizacional.

A futuro, la iniciativa proyecta ampliar su alcance hacia otras dimensiones de la diversidad y la inclusión, incorporando temas como discapacidad, diversidad sexual y salud emocional. La mirada es integral y apunta a construir un entorno capaz de alojar distintas experiencias y realidades.

Mujeres del equipo de Enjoy Punta del Este Foto: Pablo Kreimbuhl

“Las organizaciones cambian cuando dejan de mirar solo el rol de las personas y empiezan a valorar lo que cada una aporta”, sintetiza Romanelli. Y en ese camino, la escucha —que dio origen a todo— deja de ser un punto de partida para convertirse en una práctica constante.