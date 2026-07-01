Calendario completo de las peatonales barriales en Montevideo para las vacaciones de julio de 2026

Con motivo de las vacaciones de julio 2026, la Intendencia de Montevideo (IMM) continua generando espacios de encuentro y participación en los distintos barrios de Montevideo, a través de la iniciativa de "peatonales barriales".

Durante todo el mes de julio se desarrollarán distintas actividades para niños y familias para disfrutar en estos días de frío, mientras los chicos no tienen clases. Conocé los días, horarios y en qué consisten las actividades de las peatonales barriales de julio 2026.

Actividades infantiles y familiares durante las vacaciones de invierno

Las propuestas de las peatonales barriales durante el mes de julio 2026 ofrecen actividades recreativas, culturales y comunitarias pensadas para todas las edades. A través de ellas, se busca fortalecer "los vínculos entre vecinas, vecinos y organizaciones del territorio", comenta la comuna.

Por las vacaciones de invierno, la programación incluye jornadas especialmente dirigidas a niñas, niños y sus familias, que incluye ferias, espectáculos artísticos, talleres y actividades impulsadas por colectivos locales e instituciones de cada zona. Es a través de estas actividades que se le "da vida a los espacios públicos".

Cronograma de las peatonales en los municipios de Montevideo por el mes de julio

Para más información, consultar el sitio web de la IMM: https://montevideo.gub.uy/