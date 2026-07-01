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Calendario completo de las peatonales barriales en Montevideo para las vacaciones de julio de 2026

Conocé los días, horarios y direcciones exactas de las actividades recreativas gratuitas y espectáculos organizados por la comuna en los distintos municipios de la capital durante este invierno.

El País
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01/07/2026, 15:13
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Peatonal barrial en el Municipio A.
Peatonal barrial en el Municipio A.
Foto: IMM

Con motivo de las vacaciones de julio 2026, la Intendencia de Montevideo (IMM) continua generando espacios de encuentro y participación en los distintos barrios de Montevideo, a través de la iniciativa de "peatonales barriales".

Durante todo el mes de julio se desarrollarán distintas actividades para niños y familias para disfrutar en estos días de frío, mientras los chicos no tienen clases. Conocé los días, horarios y en qué consisten las actividades de las peatonales barriales de julio 2026.

Agenda de vacaciones de julio 2026: todos los espectáculos del 26 al 3 de julio, precios y cómo comprar entradas

Actividades infantiles y familiares durante las vacaciones de invierno

Las propuestas de las peatonales barriales durante el mes de julio 2026 ofrecen actividades recreativas, culturales y comunitarias pensadas para todas las edades. A través de ellas, se busca fortalecer "los vínculos entre vecinas, vecinos y organizaciones del territorio", comenta la comuna.

Por las vacaciones de invierno, la programación incluye jornadas especialmente dirigidas a niñas, niños y sus familias, que incluye ferias, espectáculos artísticos, talleres y actividades impulsadas por colectivos locales e instituciones de cada zona. Es a través de estas actividades que se le "da vida a los espacios públicos".

Cronograma de las peatonales en los municipios de Montevideo por el mes de julio

Para más información, consultar el sitio web de la IMM: https://montevideo.gub.uy/

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