Día del Padre 2026 en Uruguay: la fecha de julio elegida para esta edición

En el mes de julio se celebrará el Día del Padre 2026 en Uruguay, según la fecha oficial definida por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay (Ccsuy).

Se trata de la tercera fecha comercial establecida por la cámara y tendrá lugar el domingo 12 de julio de 2026, es decir, el segundo domingo de ese mes.

El origen del Día del Padre

El origen de esta celebración se atribuye a la "madre del Día del Padre", Sonora Smart Dodd. La mujer, residente de la ciudad de Spokane, en el estado de Washington, tuvo la idea de celebrarlo en 1909, a modo de honrar a su padre, veterano de la Guerra Civil, quien crió a ella y a sus cinco hermanos luego de que su madre muriera al dar a luz, indicó la enciclopedia Britannica.

La idea del festejo tuvo el apoyo de los líderes religiosos locales y la primera de estas celebraciones tuvo lugar el 19 de junio 1910, mes del cumpleaños del padre de Dodd. Fue recién en 1966 que se reconoció la fecha oficialmente y en 1972 que se convirtió en un feriado nacional.

A la vez que se popularizaba en Estados Unidos, también se fue comenzando a festejar en el mundo, tanto en la misma fecha como en una propia, como es el caso de Uruguay.

Calendario de fechas comerciales en Uruguay para 2026

Estos son los días comerciales próximos que fueron fijados por la CCSUy para este año 2026:

Día del Padre - 12 de julio

- 12 de julio Día del Niño - 16 de agosto

- 16 de agosto Día de los Hijos - 18 de octubre

